Mi fontos a YouTube-nak?

Elkészült a szokásos év végi YouTube Rewind videó, amely elméletileg a videós közösségi oldal legfontosabb tartalmait foglalja össze 2011 óta, de az elkészítés fókusza egyáltalán nem a korábbi évekhez hasonlít - mutat rá többek közt a The Verge cikke és Marques Brownlee videója. Az összeállítás ugyanis nem éppen azt mutatja be, hogy a felhasználók milyen közösséget teremtettek a felületen 2018-ban, hanem inkább arra hívja fel a figyelmet, ami a Google szempontjából a hirdetőknek jól eladható tartalom, vagyis egyáltalán nem osztja meg a nézőket. Így szerepel a videóban többek közt Will Smith és Jon Oliver humorista, a Fortnite-játékosként népszerűvé vált Ninja vagy a videósok közül Casey Neistat, Lilly Singh és Liza Koshy.

Azonban egyáltalán nem található meg az összefoglalóban Logan Paul, akinek a KSI-vel folytatott boxmérkőzését több tízmillióan követték online és 7500-an a helyszínen, ami egy fontos sporttörténeti pillanat is volt, de a vlogger a japán Aokigahara-erdőben forgatott videója miatt idén erősen a kritikusok kereszttüzébe került. Továbbá kimaradt a Rewindből a hosszú évekig egyértelműen a legnépszerűbbnek számító PewDiePie is, aki az antiszemita nyelvezet miatt esett ki a YouTube kegyeiből. Eközben viszont a svéd videós sztár rajongói elképesztő kampányt folytattak idén, hogy a kedvencüknek maradjon továbbra is a legtöbb feliratkozója. A legnagyobb kihívó az indiai zenei kiadó T-Series volt, amely csatornájának jelenleg 75,5 millió feliratkozója van PewDiePie 76,6 millió feliratkozójával szemben. Mindez viszont teljesen kimaradt a YouTube emlékezetes pillanatokat felvonultató videójából, sok más "problémás" videóssal együtt.

A közösség viszont minderre a dislike-gomb erőteljes nyomogatásával reagált, így már 11 milliónál tart a nem-kedvelések száma (a 2,2 millió kedveléshez képest), ezáltal pedig jelenleg ez videó a legkevésbé kedvelt a felületen, megelőzi Justin Biebertől a Baby című szám 9,9 millió dislike-jelét is. A Rewind videó összeállítása jól tükrözi, hogy a Google és a YouTube mit tart inkább fontosnak, és úgy tűnik, hogy a közössége helyett inkább a hirdetőket.

Tisztogatás jön

Az eléggé vitatott videós év végi összefoglaló mellett a YouTube a Help Forumon egy hivatalos bejegyzésben bejelentette, hogy december 13-14-én eltávolítja a spam feliratkozókat az adatbázisból. Általában ezek a feliratkozások azt célozzák, hogy egy csatorna minél népszerűbbnek tűnjön, és előfizetésért cserébe a szellemregisztrálók tömegesen elkezdik követni a megbízó csatornáját. A "szolgáltatás" előfizetőinek csatornái mellett azonban a botok megtévesztésből más felhasználókat is bekövetnek, hogy a tevékenység hitelesebbnek tűnjön.

A spameket egyébként a videós közösségi oldal rendszeresen szűri, de a bejegyzés szerint nemrégiben talált és javított egy olyan hibát, ami mégis átengedett meg nem határozott számú kéretlen regisztrációt, úgyhogy ezeknek a törlésére kerül sor a napokban. A tisztogatás következtében pedig a csatornatulajdonosok akár jelentős visszaeséseket is tapasztalhatnak majd a feliratkozóik számában - a feliratkozókért fizető csatornák mellett a többi felhasználó is. Ez különös nagy problémát jelent azok esetében, akiknek csatornája így ezer feliratkozó alá esik, mivel ez a YouTube Partner Programból való kizárást is maga után vonja. A cég magyarázata szerint a felhasználóknak újra regisztrálniuk kell majd a programba, amint organikusan is sikerül elérniük az ezer feliratkozót.

Nemrégiben egyébként az Instagram is tisztogatást tartott a közönségnövelő appokkal kapcsolatban, amelyek a követők, a bejegyzés-kedvelők és a hozzászólók számát növelik. Bár a mesterségesen megnövelt számok elsőre talán nem tűnnek problémának a szolgáltatások szempontjából, valójában azonban a hirdetők mérőszámait összezavarják. A reklámozók, szponzorok szempontjából nagyon fontos, hogy hiteles adatokat találjanak a saját márkájukkal vagy éppen a támogatott influencerekkel kapcsolatban, mivel így tudják felmérni egy hirdetés valódi hatásával kapcsolatban. Az Instagram és a YouTube szempontjából pedig így nagyon is fontos, hogy a spameket rendszeresen eltávolítsák a felületről, hogy ezáltal is kiszolgálják a hirdetők érdekeit.