Saját feladatkezelővel jön a 64-es Firefox

Több hasznos újítást is hoz a Firefox 64.0-s frissítése, a Mozilla böngészőjének felhasználói egyebek mellett az okosabb lapkezelésnek és a fejlettebb funkcióajánlásoknak örülhetnek. A tabok hatékonyabb kezelése hiánypótló funkcióként érkezik, a Chrome-ban már egy ideje elérhető megoldást sok laphalmozásra hajlamos Firefox felhasználó hiányolta. A 64-es főverzióval végre lehetőség nyílik több lapfület kijelölni, akár egyenként a ctrl billentyűt lenyomva, vagy többet egyszerre a shift nyomva tartásával. A kijelölt tabok aztán egyszerre zárhatók be, húzhatók át egy másik - már megnyitott vagy épp új - ablakba, esetleg menthetők könyvjelzőként.

A böngésző egy új Feladatkezelő oldalt is kapott, amely az URL-sávból az about:performance lapra navigálva érhető el. A Mozilla itt a Windowsból megismert feladatkezelőre kísértetiesen emlékeztető felületet hozott létre, amelyen az egyes megnyitott lapok, illetve a böngészőkiegészítők erőforrás-felhasználása követhető, akár a lapokon futó egyes beágyazott tartalmakra lebontva. A felületen aztán gyorsan elcsíphetők, illetve be is zárhatók a teljesítményéhes tabok.

A frissített böngésző relevánsabb funkciójavaslatokat is ígér, igaz egyelőre csak az Egyesült Államokban. Ott a felhasználók böngészés közben nem csak az éppen hasznosnak ítélt böngészőfunkciók, de akár a praktikus kiegészítők kapcsán is kaphatnak ajánlásokat. Mindezek mellett a Mozilla Windows alatt a megosztást is egyszerűbbé tette, az URL sáv végén megnyitható menüben a rendszer natív megosztási felületét is elérhetik, így egyenesen a kívánt appon keresztül oszthatják meg az adott oldalt.

Eközben a böngésző macOS és Linux alatt is felzárkózott a windowsos kiadás mögé, mindkét verzió megkapta ugyanis az LTO (Link Time Optimizaton) támogatását, amely Windowson már az előző, 63-as főverzió óta elérhető. A telepített kiegészítők eltávolítása is egyszerűbbé válik, az ikonra jobb gombbal kattintva megjelenő menüben, a macOS-szel dolgozó vállalati felhasználókat pedig a frissített policy-motor boldogíthatja, amelyben már konfigurációs profilok is készíthetők a vállalati Firefox deploymentekhez. A Firefox 64-es főverziója emellett három kritikus, öt magas, három közepes és egy alacsony súlyossági besorolású biztonsági rést is javít. A frissített böngésző már szabadon letölthető.