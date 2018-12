Eredeti tartalmakban szeretne erősödni az Apple Music

Felvásárolta az Apple a londoni Platoon startupot, hogy ezzel is növelje zenei üzletágát és még kiélezettebbé tegye a versenyt a jelenlegi streaming piacvezető Spotify szolgáltatásával szemben - jelentette elsőként a Music Business Worldwide. Az Apple Music stabil növekedést tudhatott magáénak az elmúlt hónapokban, így már 50 millió felhasználónál jár, és az Egyesült Államokban ezzel meg is előzi a konkurensét - világszinten viszont még mindig a Spotify jár előrébb a maga 83 millió előfizetőjével, összesen pedig 180 millió felhasználójával. Úgyhogy az Apple internetes szoftverek és szolgáltatásokért felelős alelnökének korábbi nyilatkozata szerint a piac még több százmillió potenciális előfizetőt tartogat a vállalat számára. A cupertinói cég pedig aktívan igyekszik is növelni piacát, többek közt a Shazam felvásárlásával vagy legutóbb az Amazonnal kötött partnerségen keresztül.

Most a 2016-ban alapított Platoon felvásárlása egy újabb lehetőség az Apple számára, hogy megvalósítsa célját, és nagyjából fel is vázolja a tervezett fejlesztések vonalát, amely egyébként az Up Next tehetségfelfedező programjához kapcsolódik. A bekebelezett startup ugyanis felkarolja az új (amerikai és brit) tehetségeket, támogatja a zenészek friss alkotásainak létrehozását, népszerűsítését és kereskedelmi forgalmazását.

Az adatokat a startup alaposan elemzi, hogy aztán a marketing stratégiát pontosan kidolgozza a minél nagyobb közönség elérése érdekében. Továbbá a szolgáltatás segít kiépíteni a kapcsolatot a művészek, valamint a megfelelő kiadók között is, így vált például ismertté Billie Eilish, aki 2017-ben az Interscope lemezkiadóval írt alá szerződést. Mr Eazi pedig a Platoonon keresztül gyűjtött támogatást a Leg Over videóklipjének megvalósításához, amely már több mint 43 millió megtekintésnél jár a YouTube-on.

Az Apple Szolgáltatások üzletága egyre csak gyarapodik

Ebből az akvizícióból arra lehet következtetni, hogy az Apple valószínűleg az eredeti tartalmak közlésében (és így a kiadók megkerülésében) látja a hosszú távú szerepét, akár teljesen exkluzív vagy bizonyos ideig exkluzívan hallgatható zeneszámok, albumok formájában. A módszer már a videostreaming szolgáltatóknak is jól bevált, a Netflix, az Amazon Prime vagy a Hulu is főleg a saját gyártású tartalmaknak köszönheti a sikerét, és mindegyik ebbe a területbe fektet hatalmas összegeket. Az exkluzív albumok megjelentetésével pedig zenei téren az Apple Music, a Tidal és a Spotify is próbálkozik egy ideje, és ezek szerint a cupertinói óriás főleg ezen a vonalon terjeszkedne tovább.

A Music Business Worldwide értesülései szerint a Platoon egy tucat alkalmazottját továbbra is az egyik alapító, Denzyl Feigelson fogja vezetni. A csapat folytatja a tehetségkutatást és támogatást, akár turnék szervezéséről, új dalok felvételéről vagy közösségi média marketingről van szó. Továbbá a források szerint a művészek a jövőben is szerződhetnek kiadókkal, és terjeszthetik a számaikat - azért ennek a formájába a későbbiekben valószínűleg az Apple is bele fog szólni.

A vállalat ezúttal sem közölte a felvásárlás összegét, ahogy más akvizícióikor sem szokta. Azonban a befektetett összeg várhatóan megtérül, hiszen a cég Szolgáltatások üzletága egyre csak növekszik, az előző pénzügyi negyedévben már elérte a 10 milliárd dollárt, amelynek növekedéséhez és bevételéhet az Apple Music is jelentősen hozzájárult.