Platformmal újít a Zendesk a CRM területén

Új fejlesztői platformot jelentett be a Zendesk fogyasztói fókuszú alkalmazások készítésére a Relate konferencián. A Zendesk Sunshine folytatja a vállalat törekvését a fogyasztói szolgáltatások területén, amelyet szeptemberben a Base értékesítéstámogató és -automatizáló megoldással, valamint a mögötte álló FutureSimple startup felvásárlásával kezdett el. Az eddig kifejezetten az ügyfélszolgálati megoldásokkal foglalkozó vállalat látható módon bővíteni szeretné portfólióját, hogy szélesebb kínálatot nyújtson az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó cégeknek.

Ezúttal a Zendesk Sunshine a CRM versenybe egy olyan platformmal száll be, amelyen keresztül a cégek elkészíthetik a saját alkalmazásaikat, továbbá tárolhatják, kezelhetik és összekapcsolhatják a fogyasztói adataikat - mondta Mikkel Svanem a Zendesk vezérigazgatója a TechCrunch-nak. A platformra építhető alkalmazások a fogyasztói élmény és a fogyasztói kapcsolatok kategóriába tartozhatnak, miközben összekapcsolhatók bármilyen más üzleti alkalmazással. Ezenkívül a Sunshine natívan az Amazon publikus felhőjére épít, így a fejlesztők ezen keresztül hozzáférhetnek az AWS nyílt forrású eszközeihez.

Mint Svanem elmondta, ez csak az első lépés a Zendesk termékeinek és szolgáltatásainak kibővítésére, továbbá a cég a platformra a következő években még inkább építeni fog. A vállalat egy olyan CRM platformot szeretne fejleszteni, amelyre bárki készíthet bármilyen típusú alkalmazást az ügyfelekkel kapcsolatban, és amelyen az adatok "szabadon áramolhatnak" a szolgáltatások, a beszállítók és az alkalmazások között. Azaz könnyebb lesz például nyomon követni egy helyen az ügyfélszolgálati üzenetváltásokat, a vásárlásokat és a szállításokat egy-egy adott ügyfél kapcsán.

Első körben a platformon minden Zendesk termék elérhető lesz, beleértve például az új Customer Interaction History-t, amely minden ügyféleseményt egy historikus idővonalon mutat. Továbbá két "új" termék is megjelent, a Zendesk Sell valójában a szeptemberben felvásárolt és már 5 ezer előfizetővel rendelkező Base értékesítésautomatizáló megoldás (felhasználónként havi 19-199 dollár), míg a Zendesk Explore pedig egy új analitikai megoldás felhasználónként havi 9 dollárért a Zendesk Support mellé - a termékek árazása pontosabban itt található. A Sunshine használata a vállalati csomagon belül ingyenes lesz a fejlesztőknek.

Érthető a Zendesk újonnan indult rajongása a CRM terület iránt, mivel a Gartner elemzése szerint 2017-ben ez vált a legnagyobb szoftverpiaci területté, és 2018-ra szintén ezt jósolta a leggyorsabban növekvő területnek. A Zendesk mellett viszont nagyon erős versenytársak vannak jelen a piacon a Salesforce, a Microsoft vagy az Oracle formájában. Ráadásul az SAP is hatalmas erőforrásokat vet be, hogy visszaszerezze pozícióját a C/4 HANA megoldáscsomagon keresztül. Emellett pedig az SAP az elemzők csodálkozását is kiváltó 8 milliárd dolláros ajánlatot is tett a Qualtrics véleményfelmérő cégnek. Úgy bár a Zendesk törekvése teljesen egyértelmű, és jó alapokkal is rendelkezik a CRM területen, de nagyon erős versenytársakkal kell majd szembenéznie.