Felemás eredményeket mutatott fel a Google

Nem sikerült teljesítenie a Google-anyacég Alphabetnek a Wall Street elemzői várakozásait, ezért 5 százalékkal esett a részvényárfolyam a szeptember végével záródó harmadik negyedéves jelentés megjelenését követően. Ennek ellenére a pénzügyi eredmény nem mondható rossznak, a bevétel 21 százalékkal 33,7 milliárd dollárra nőtt, ami valamennyivel kevesebb várakozásához képest. A nettó nyereség pedig 9,19 milliárd dollár, ami valamivel az előzetes elvárások feletti érték.

Megszokott módon a bevételek kiemelkedő részét a hirdetési üzletág adja, amelyet továbbra is a mobilos keresés húz. A bevétel ebben a szegmensben ezúttal 24 milliárd dollár, amelyen belül a fizetett kattintások 62 százalékot nőttek, miközben 28 százalékot csökkent egy kattintás átlagára. Az eMarketer elemzője, Monica Peart az eredményekhez hozzátette, hogy a vártnál sokkal nagyobb lassulást látnak a Google kapcsolódó bevételében, mivel meglátásuk szerint az e-kereskedelmi termékkeresés során a felhasználók egyre nagyobb arányban inkább az Amazonhoz fordulnak - idézi a MarketWatch.

A Search Engine Land 2017. szeptemberi elemzése szerint még a Google vezet termékkeresésben

Mindehhez pedig természetesen ezúttal is hozzájárult a hatalmas "traffic acquisition costs" (TAC) költség, amely 23 százalékos növekedéssel 6,58 milliárd dollárra rúg - ez a 23 százalék egyébként pontosan az egy évvel ezelőttivel megegyező arány. Ez az összeg foglalja magába az androidos gyártóknak, az Apple-nek vagy például a Mozillának kifizetett keresődoboz-bérletet is. Pontosabban ezen belül a Google Network tagjainak 3,43 milliárd dollár jutott az összegből, míg a disztribúciós partnereknek 3,16 milliárd dollár, ami összességében nagyban hozzájárult a vártnál kisebb bevételhez.

Október elején a Goldman Sachs elemzője néhány részletet is elárult, hogy elemzéseik szerint az Apple idén 9 milliárd dollárt kért a Google-től, hogy az iPhone-okon és iPadeken a Safari böngésző alapértelmezett keresőmotorja maradhasson. Az elemző szerint ez az összeg jövőre pedig már elérheti a 12 milliárd dollárt, mivel az Apple jó eséllyel a Safari, illetve a Siri virtuális asszisztens segítségével indított keresések száma alapján szabja meg a Google által fizetendő összeget. A számítások szerint így a Google nagyjából 10 dollárt fizethet egy iPhone felhasználóra leosztva évente az Apple-nek, de mindez csak becslés és találgatás, hiszen sem a Google, sem az Apple nem árulja el a részleteket.

Emésztik a pénzt az "egyebek"

A felhős szolgáltatásokat és a Play Store eredményeit is magába foglaló "egyéb bevételek" 29 százalékos növekedéssel 4,64 milliárd dollárt értek el, az elemzők 4,81 milliárd dolláros várakozásához képest. Sundar Pichai vezérigazgató megjegyezte az elemzői konferenciahíváson, hogy most már egy nyolcadik szolgáltatás, a Google Drive is belépett a több mint egymilliárd felhasználót számláló listára, a Gmail pedig jelenleg már 1,5 milliárd felhasználónál jár. Emellett viszont a tőkeberuházások jelentős részét a felhős szolgáltatások támogatása, valamint az adatközpontok építése jelenti - így az Alphabet jelen negyedévben 5,28 milliárd dollárt költött összesen beruházásokra a tavalyi 3,54 milliárd dollárhoz képest.

Mivel a vállalat az októberi hardveres eseményén mutatta be az új termékeit, mint például a Pixel 3 telefont és a Google Home Hub okoskijelzőt, ezért az eladások nyilvánvalóan még a harmadik pénzügyi negyedéves jelentésben nem találhatók, viszont a fejlesztés költségeit még magába foglalják. A hardveres területen viszont a Google a következő negyedévekben a bevételek megugrására számít.

A 2018-as hardveres eseményen bejelentett termékek

A különböző kísérleti próbálkozásokat magába foglaló "egyéb tétek" szolid 30 millió dolláros növekedéssel 146 millió dollárt értek el a negyedévben. Emellett viszont a veszteségek a csökkenés helyett inkább megint növekedtek, 650-ről 727 millió dollárra. Ruth Porat pénzügyi igazgató megjegyezte, hogy a költségek a beruházások eredményei, mivel a cég több termék esetében is a kereskedelmi bevezetés felé halad.

Ezzel párhuzamosan meglepően sok új munkavállaló csatlakozott a vállalathoz, amely most már több mint 94 ezer alkalmazottat számol, ami nagyjából ötezerrel több az előző negyedéves és tizenötezerrel az előző éves létszámhoz képest. A pénzügyi igazgató hozzátette, hogy a szokásosnál magasabb harmadik negyedévi létszámbővülés ezúttal a felsőoktatásban végzettek magas számának felvételével magyarázható, ahonnan folyamatosan igyekeznek fiatalokat felvenni a gyorsan bővülő fejlesztői és mérnöki pozíciókra, például a felhős területekre.

Túl sok a negatív körülmény

A részvényárfolyam átmeneti esését a vártnál kissé gyengébb bevétel helyett inkább a Google körüli problémák okozhatják, beleértve a cenzúrázó kínai kereső fejlesztését, a napokban felfedett szexuális zaklatási kérdéseket, a konzumer Google+ bezárását és főleg az EU-s bírságot követő intézkedéseket - írja a Business Insider. Az 5,07 milliárd dolláros rekordbírság már az Alphabet előző pénzügyi negyedéves jelentésébe bekerült, és ezáltal csökkentette a nettó profitot, de a bírsággal együtt az EU a megállapított versenyellenes gyakorlat elhagyására is kötelezte a Google-t.

Ennek értelmében a vállalat nemrég bejelentette, hogy a gyártóktól licencdíjat szeretne beszedni egyes Google alkalmazások, mint például a YouTube vagy a Gmail előre telepítéséért az Európai Gazdasági Térségen belül október 29-től, ezáltal pedig a feltételezések szerint a gyártók rá fogják terhelni a költséget az androidos készülékek vásárlóira. Bár nem lehet előre megállapítani, hogy mindez milyen hatással lesz a Google piaci pozíciójára, de a feltételezések szerint ez is hozzájárulhatott a befektetők reakciójához.