IT biztonsági labort nyit Németorszgában a Huawei

Információbiztonsági labort nyit a Huawei Németországban, hogy az 5G bevezetés előtt megnyerje a szabályozók bizalmát - számolt be a Reuters. A labor a tervek szerint még idén, november 16-án megnyitja kapuit Bonnban, közel az olyan fontos szabályozói szervek, mint a német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal, a BSI székhelyéhez, illetve egyik fő üzleti partnere, a Deutsche Telekom főhadiszállásához.

A hamarosan megnyíló intézmény elsődleges feladata lesz hozzáférést nyújtani a hatóságoknak és a partnereknek a Huawei-eszközökön futó szoftverek forráskódjához, így azok első kézből tudnak meggyőződni azok biztoságáról (és a kínai hátsó kapuk hiányáról). A Huawei a BSI-vel egy ideje már együttműködést folytat, nemrég egy a hivatal által tartott információbiztonsági workshopban is részt vett, amely kifejezetten az 5G hálózati biztonságra fókuszált.

A biztonsági labor megnyitása fontos gesztus a német szabályozók felé a kínai gyártó részéről, miután az utóbbi időben több ország is tiltást vezetett be a cég termékeire, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Nyáron az Egyesült Államok korlátozta erősen a vállalat tevékenységét, a 2019-es évre vonatkozó védelmi költségvetés értelmében az amerikai kormány nem vásárolhat többé komponenseket vagy szolgáltatásokat a kínai telekommunikációs óriástól - ugyanez egyébként a szintén kínai ZTE-re is érvényes. Az intézkedés nem tiltja ki teljes mértékben az országból a Huawei termékeit, de a vállalat elesik a kormányzati megrendelésektől, sőt azokkal a cégekkel sem köthet szerződést, amelyek az állammal együtt dolgoznak, például beszállítóként.

A gyártóval szemben Ausztrália sem volt megengedőbb, a csendes-óceáni ország ugyancsak nyáron, nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva tiltotta meg a kínai cég 5G-s eszközeinek mobilhálózatokban való alkalmazását (ismét a ZTE termékeivel egyetemben). A Huawei mindkét esetben tiltakozott a döntés ellen, a korlátozásokat félrevezetőnek és alkotmányellenesnek tartja, mondván, az intézkedések nem a valódi biztonsági kockázatok felismerésére, vagy az ellátási lánc biztonságának javítására irányul, hanem az innováció visszaszorítását hozza, miközben növeli a fogyasztók és vállalkozások internetes költségeit.

A német hatóságok bizalmának elnyerése tehát kulcsfontosságú a cég számára, különösen most, mikor az ország ugyancsak Bonnban székelő szövetségi hálózati szabályozója a BNetzA véglegesíteni készül az 5G licencelés követelményeit. A Reuters szerint az ország 5G hálózatainak kiépítési költsége akár a 80 milliárd eurót is elérheti - a tetemes összeget pedig a cég nem szívesen engedné át riválisainak, mint a Nokia vagy az Ericsson. A Huawei mindenesetre fél lábát már betette az ajtón a régióban, a Deutsche Telekomal ugyanis Berlinben már együttműködésre lépett egy 5G tesztprojekt kapcsán.

A német belügyminisztérium a Reutersnek úgy nyilatkozott, nincs jogi alapja bármely külföldi versenyző kizárásának az 5G hálózatok kiépítéséből, és erre vonatkozó tervek sincsenek. Érthető azonban, hogy a nyár eseményei után a cég igyekszik proaktívan elnyerni a szabályozók bizalmát.