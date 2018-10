Nem frissül többé a Windows 10-es Office Mobile

Kiderült az idei Ignite konferencia Office Mobile szekcióján, hogy a Microsoft innentől kezdve legacy appokként kezeli az UWP-s, érintésérzékeny Office Mobile for Windows 10 appokat - számolt be róla először a Neowin. Az alkalmazások már nem tölthetőek le az alkalmazásboltból, de a cég nem tiltja le azokat a készülékekről és nem áll le a támogatással, viszont új frissítéseket már nem fog kiadni a Windows 10-es táblagépekre, tabletekre és Windows 10 Mobile-ra optimalizált megoldásokhoz, úgy mint az Office, Excel, PowerPoint appokhoz - kivételt egyedül a OneNote jelent.

A vállalat több mint öt évvel ezelőtt kezdte el fejleszteni az UWP-s Office alkalmazásokat, akkor még Windows 8.1-re az érintőkijelzővel rendelkező tabletek és laptopok számára, majd az appokat folyamatosan frissítette Windows 10-en is. Az UWP megoldás részeként az alkalmazásokat asztali Windowson és Windows 10 Mobile-on egyaránt lehetett használni, de mivel utóbbi fejlesztésével már leállt a vállalat, így a kompatibilitásnak sincs már igazán értelme. Ezek nem is voltak teljes értékű Office-appok, csak a funkciókészlet töredékét jelenítették meg az asztali megoldáshoz képest. Az UWP-s Office appokat igazából már januárban újrapozicionálta a vállalat a Desktop Bridge Office alkalmazások érkezésekor, és csak a 10.1 hüvelyknél kisebb kijelzővel rendelkező telefonokra és tabletekre ajánlotta azokat - mostantól pedig ott is maradnak, frissítés nélkül.

A Microsoft közlése szerint a jövőben inkább az appok iOS-es és androidos változatának fejlesztésére szeretne koncentrálni, valamint Windowson a Win32-es és a webes (Office.com) megoldás fejlesztésére. A Windows 10-es appok frissítésének leállítása tehát nem nagy meglepetés azok után, hogy a Microsoft elég sok Office-változatot tart fenn párhuzamosan, és valószínűleg a Windows 10-es Office Mobile-t már nem használták túl sokan, főleg a többi változathoz képest. Egyedül talán az lesz érdekes, hogy mi lesz a HoloLens és a Surface Hub 2 vagy éppen a nemrég bejelentett Microsoft Surface Go készülékeken, ahol szintén az UWP-s appok voltak eddig az ajánlottak, valószínűleg a cég innentől ezeken a webes változatot fogja javasolni.

A bejelentés viszont abból a szempontból is érdekes, hogy az Office Mobile appok voltak eddig a Microsoft legjobb példái az UWP-s appok fejlesztésére, ezért a twitterezők egy része szerint a mostani hír konkrétan az UWP végét is jelenti. A Neowin szerzője viszont inkább azon az állásponton van, hogy a Microsoft több lehetőséget is ad a fejlesztőknek, amelyek közt az UWP és a Win32 továbbra is megtalálható. Ezek mellett viszont nemrégiben a progresszív webappok első hulláma is megérkezett a Microsoft Store-ba, amelyeket a vállalat maga kutat fel keresőrobotokkal, és publikálja is azokat a többi Windows 10-es alkalmazáshoz hasonlóan. Már akkor is jeleztük, hogy a PWA felé nyitás könnyen a klasszikus UWP appokat szoríthatja háttérbe, amelyet a mostani bejelentés is tulajdonképpen alátámaszt. Más felhasználók szerint viszont egyszerűen csak arról van szó, hogy mivel a Windows 10 Mobile már kudarcba fulladt, ezért az arra optimalizált Office Mobile csomagot sincs már értelme fejleszteni.