Moduláris felépítést kap a Microsoft Surface Hub 2

Újabb részleteket árult el vállalati óriáskijelzőjének második generációjáról a Microsoft idei Ignite konferenciáján. A rendezvényen kiderült, a cég az új szériát két további alverzióra, Surface Hub 2S-re és 2X-re választja szét, amelyek jövőre, illetve 2020-ban lesznek elérhetők. Noha a cég már egy sor újdonságot elárult, ezek zömét csak a 2X-szel kapják majd meg a felhasználók, a "mezei" 2S a jelenlegi modellről is ismert, Windows 10 Team szoftverrel jelenik meg.

Hogy a Surface Hub 2 modellek hogy is fog kinézni azt a Microsoft már idén májusban elárulta: egy vékony keretekkel övezett, 50,5 hüvelykes eszközről van szó, 3:2-es képaránnyal (akárcsak a hordozható Surface hibirdek esetében), illetve "4K-nál nagyobb" felbontással. Az előző modelleknél megismert gigászi, 84 hüvelykes kiadás eltűnik a palettáról, cserébe viszont az új verzióból akár négyet is egymás mellé tehetünk a tárgyaló falán, a rendszer pedig képes egyetlen, nagyméretű kijelzőként kezelni a Surface Hubokat.

Az eszköz persze nem csak a falra rögzítve használható, ahhoz a cég egy gurulós állványt is elérhetővé tesz, amelyen tetszés szerint álló vagy fektetett módban is bevethető. Elforgatás közben pedig a kijelzőn megjelenített tartalmak végig megtartják pozíciójukat, ami kifejezetten látványos - biztos sok irodában eljátszanak majd az ide-oda forgatással a frissen kicsomagolt Surface Hubokon. Mindez persze már ismert volt, ahogy az is, hogy a készülék aljára egy ujjlenyomat-olvasó is került a felhasználók gyors bejelentkeztetéséhez. A cég rövid demójából azonban most az is kiderült, a szenzort használva párhuzamosan többen is bejelentkezhetnek fiókjukkal az eszközre, amelyen tartalmakat, dokumentumokat is megoszthatnak egymással.

A legérdekesebb újdonság azonban, hogy a Surface Hub második generációja moduláris felépítést kap, a benne dolgozó vas egy a kijelző hátoldalán lévő, kivehető egységben kap helyet. A tervek szerint 2019 második negyedében érkező Surface Hub 2S így a teljes készülék lecserélése nélkül lesz felújítható Surface Hub 2X-re, mikor az 2020-ban debütál - a fenti új funkciók használatához szükség is lesz az új modul megvásárlására. A koncepció persze ennél jóval hosszabb távon is lehetővé teszi a Surface Hub 2 modellek hardveres és szoftveres frissítését, ennek kapcsán ugyanakkor a vállalat még óvatos az ígéretekkel.

A cég a második generációs Surface Hubok árát egyelőre nem árulta le, ez ugyanakkor értelemszerűen kulcsfontosságú lesz a készülékek versenyképességét tekintve. Az előző generáció 9000 dolláros árcédulájának már több rivális is jócskán alálicitált, beleértve a két éve 6000 dolláros áron megjelent Google Jamboardot, illetve a tavaly, 5000 dolláros árral debütált Cisco Spark Boardot is. Mary Jo Foley, a ZDNet a redmondi cég ügyeiben mindig jól értesült újságírója szerint ugyanakkor a Microsofttól a borsos ár ellenére is nagyon gyorsan elkapkodták az első generációs Surface Hubokat, a cég alig tudta tartani a lépést a megrendelésekkel. A vállalat szerint továbbá az első generációval kapott felhasználói élményhez is sokan ragaszkodnak, ezért is teszi azt elérhetővé az új hardveren is.