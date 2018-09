Jogi csata készül az EA és a belga játékfelügyelet közt

Idén április végén Belgium illegális szerencsejátéknak minősített bizonyos játékokat a véletlenszerűen kiosztott nyereményeket tartalmazó dobozaik (loot boxok) miatt, köztük az Overwatch, a Counter Strike: Global Offensive és a FIFA 18 kiadásait. Az Electronic Arts (EA) azonban nem ért egyet a belga szabályozással, ezért nem is változtatott a FIFA-n, ami miatt viszont a játékfelügyelet feljelentette a céget a belga ügyészségen - írja a helyi lapok híradásai alapján az Ars Technica.

A szabályozásért felelős Belgian Gaming Commission szerint a videojátékok akkor merítik ki a szerencsejáték fogalmát, hogy ha "van bennük olyan játékelem, amely nyereséget vagy veszteséget eredményezhet, miközben a véletlennek is szerepe van a folyamatban". A jogszabály összesen 800 ezer eurós büntetést és 5 év börtönt helyezett kilátásba, ha a kiadók megszegik a szabályozást, vagy tíz évet, amennyiben az ügyben kiskorú is érintett.

Az elmúlt hónapokban a Bilzzard, a Valve és a Take-Two valóban el is távolította a loot boxokat a játékokból Belgiumban, azonban az EA a FIFA kapcsán még nem tett eleget a figyelmeztetésnek. Májusban a cég pénzügyi igazgatója, Andrew Wilson ki is fejtette egy elemzői konferenciahíváson, hogy nem ért egyet a belga bizottsággal a kérdésben. Az EA álláspontja szerint ugyanis a FIFA Ultimate Teamben a játékosok minden kártyacsomagban meghatározott számú kártyát (játékost és hozzá tartozó képességeket) kapnak. Másrészről pedig a virtuális pénzt nem lehet valós pénzre beváltani vagy eladni - legalábbis a játékon belül, de az interneten azért vannak megoldások, hogyan lehet egy jó kártyát pénzre váltani.

A pénzügyi igazgató még azt is hozzátette, hogy a kérdést megvitatták globálisan az iparági szövetségekkel, különböző joghatóságok és területek szabályozóival, így biztosak az álláspontjukban. Ennek ellenére viszont a játékosok is tiltakoznak a módszer ellen, a petíciókat támogató Change.org-on több mint 42 ezer aláírás gyűlt már össze a #FixFIFA kezdeményezés kapcsán. Azóta a cég annyi "enyhítést" közölt, hogy a FIFA 19-ben már valamilyen formában közzéteszi a megvásárolható kártyához tartozó esélyeket is, bár nem tudni mennyire részletesen.

Az Ars Technica hozzászólói megjegyzik, hogy az EA érvelése ugyan elfogadhatónak tűnik, de problémát inkább az okozza, hogy főleg gyerekek jelentik a kiadó számára a piacot. Márpedig a 20 éven aluliak kognitívan nem elég érettek a játék esélyeinek megjósolására, az eredmények súlyozására vagy az absztrakt értékelésre, beleértve a pénzügyi tevékenységeket. Az EA-nak pedig pontosan azaz érdeke, hogy a játékosok minél többet költsenek, így lényegében kihasználják a fiatalok éretlenségét.

Rengeteg pénzről van szó

A loot boxokra építő üzleti modell összességében hatalmas bevételt termel a vállalatnak, mivel a játékosok nem sajnálják a pénzt, hogy a minél ütőképesebb csapat reményében a drágább kártyacsomagok vásárlásához forduljanak. Egy játékos például a GDPR-adatlekérés kapcsán jött rá, hogy 10 ezer dollárt költött a kártyákra az elmúlt két évben. A Skill Up videoblog gyűjtése szerint az EA 2010-2011-ben összesen 100 millió dollárt szerzett az Ultimate Teamből, majd dinamikus növekedéssel 2016-ban 650 millió dolláros bevételről számolt be a kártyacsomagok kapcsán, majd 2017-ben már 800 millió dollárról.

Emellett viszont a fejlesztési költségek csökkentek, mivel a loot boxok a nagyobb beruházás nélkül is hozzák a pénzt. Az üzleti modell szemmel láthatóan jól működik, ezért is igyekezett a cég bevezetni más játékaiba is, mint például a botrányt végül kirobbantó Battlefront II-be. Utóbbin a vállalat az utolsó pillanatban változtatott a felhasználók és többek közt a belga játékfelügyelet hatására. A FIFA Ultimate Team viszont olyannyira jövedelmező, hogy az EA nem fog egyszerűen lemondani arról, hiszen az 5,15 milliárd dolláros bevételéből 800 millió dollárt csak ennek köszönhet a tavalyi évre vonatkozó pénzügyi jelentése alapján.

A belga játékfelügyelet a jelek szerint nem fogja annyiban hagyni a helyzetet. Újabban a helyi Niewsblad és Metro magazinban megjelent cikkek szerint a bizottság az országos ügyészséghez fordult, hogy folytasson vizsgálatot az EA ügyében. Tehát gyakorlatilag a belga játékfelügyelet feljelentette az EA-t, amiért nem távolította el a kártyacsomagokat a játékból és nem is változtatta meg a játékmenetet. Úgyhogy innentől kezdve az ügyészség dönt róla, hogy elindítja-e az eljárást az ügyben, mennyire találja károsnak a játékot a fiatalokra és a felnőttekre nézve.