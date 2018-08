Számlálni lehet majd a Facebookon töltött perceket

Új funkciók jelennek meg a Facebookon és az Instagramon töltött idő szabályozása érdekében "hamarosan mindenki számára", amelyek illeszkednek többek közt Mark Zuckerberg vezérigazgató év eleji fogadalmához, hogy szeretné "kijavítani" a Facebookot és elhozni a "jól-létet" (well-being) a felhasználóknak akár a közösségi oldalon töltött idő csökkentése árán is. A vállalat mostanában sokat hangoztatott célja ugyanis, hogy például a zaklatás, önbántalmazás szélsőséges tartalmak vagy álhírek fogyasztása helyett szeretné, ha a felhasználói inkább társadalmilag segítő szándékú, "jelentőségteljes" csoportokhoz csatlakoznának, és minőségi lenne az időráfordításuk a mennyiségi helyett. Most ennek érdekében a cég mentálhigiénés szakemberekkel, tudósokkal és a felhasználói visszajelzések alapján új funkciókat fejlesztett a tudatosabb és pozitívabb időeltöltés érdekében - írja a közlemény.

Instagramon a "Tevékenységed" és Facebookon pedig a "Facebookon töltött idő" menüpontokból lesz elérhető az új felület, amely megmutatja, hogy az adott fiók használója átlagosan és az elmúlt egy héten napi szinten mennyi időt töltött a szolgáltatásban. Az egyszerű megtekintés mellett az értesítőüzeneteket is lehet némítani egy adott időszakra, 15 perctől 8 órán át - de itt végleges némításra nincs lehetőség ezen a felületen. Továbbá egy napi emlékeztetőt is be lehet állítani, hogy az alkalmazás szóljon, mikor a felhasználó már túlhaladta az időkeretet, amennyit egy adott napon a szolgáltatással akart tölteni. Bár ez is kevésbé hatékony, hiszen az értesítés ellenére tovább lehet facebookozni vagy instagramozni, és nem zárja le a képernyőt az alkalmazás.

Emellett a közlemény igyekszik hangsúlyozni, hogy mennyi más módon is igyekezett már segíteni a felhasználókat annak szabályozásában, milyen tartalmakkal találkoznak a Facebookon. Ezek közé sorolja a cég az elsőként megjelenő bejegyzések beállítását, a tartalmak elrejtését, a követés kikapcsolását és legújabban a kulcsszavas némítást. Továbbá a törekvések közé tartozik az öngyilkosságra utaló jelek keresése az élő videókban, majd gyors közbelépés a szakértők segítségével. Amerikában pedig a cég a tantervbe is igyekszik bevezetni különböző szervezetekkel közösen, hogy a tanárok az órákon fejlesszék a diákok biztonsági tudását, érzelmi intelligenciáját, szociális viselkedését online környezetben, és hogy megismerjék hogyan érdemes tölteni az időt az interneten.

Nyilván nem teljesen önzetlen a vállalat célkitűzése, de nem feltétlen burkolt önreklámozásról van szó a fiatalok körében, hanem a Facebooknak kifejezett érdeke megfékezni a közösségi oldalakon a negatív viselkedési mintákat, amelyet az iskolai felkészítéssel lehet a legegyszerűbben elkezdeni. Egy felmérés alapján az Instagramon a leggyakoribb a zaklatás a fiatalok szerint, és ez a kutatás arra is rámutat, hogy a tizenévesek nem igazán érzékelik, hogy az online bántalmazással a másik embernek valós problémát okozhatnak. Ezek társadalmi nyomásra történő visszaszorítása mellett viszont például a szélsőséges tartalmak 24 órán belüli szűrését az Európai Bizottság magatartási kódexe is szabályozza, de a britek szerint a 2 órás szűrésnek is kivitelezhetőnek kellene lenni. Egyértelmű, hogy az oldalon eltöltött idő számlálása és az értesítések beállítása nem fogja alapjaiban véve megváltoztatni az online felületeken kiteljesedő negatív viselkedést, de a Facebook szerint ez is egy kis lépés az egészségesebb online jelenlét felé, és a jövőben még több hasonló újdonságot ígér.