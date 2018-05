Leállítja tevékenységét a ZTE

Nagyon komoly bajba került a ZTE, a kínai telekommunikációs gyártó tegnap délután bejelentette, hogy "fő működési tevékenységeit" beszünteti. A döntés hátterében az Egyesült Államok exportkorlátozása áll, a ZTE-t az iráni és észak-koreai kereskedelmi szankciók ismételt megszegése miatt teljes feketelistára tette az amerikai kormány, vagyis amerikai vállalatok a jövőben nem adhatnak el kritikus komponenseket.

Azonnali stop

Az ilyen komponensek közé tartoznak a Qualcomm vagy az Intel által gyártott alkalmazásprocesszorok és hálózati modemek, változatos hálózati eszközökbe szánt alapvető komponensek, amelyek ráadásul alternatív forrásból nagyon nehezen pótolhatóak - különösen rövid távon.

Ugyan az első hírek elsősorban a mobiltelefon-gyártásra fókuszáltak, a ZTE messze legnagyobb és legfontosabb tevékenysége a mobilos hálózati eszközök gyártása, értékesítése és támogatása, a bevételnek mintegy 60 százalékát teszi ki ez a szegmens. Ebben pedig a ZTE abszolút globális szereplő, a Huawei, az Ericsson és a Nokia mögött 13 százalékos piaci részesedéssel a negyedik helyet foglalja el például a mobilos infrastruktúra piacán

Mi lesz itthon?

A cég a kínai hálózatok, a China Netcom, China Mobile, China Satcom, China Telecom és a China Unicom beszállítója, de más délkelet-ázsiai országokban, Afrikában is jelentős tendereket sikerült elnyernie. A ZTE az elmúlt évtizedben a hazai piacon is erős jelenlétet épített ki, az okostelefonos piacon is jelen van Nubia és ZTE márkájú telefonjaival, sokkal erősebb azonban a cég a mobilos infrastruktúra oldalán. A második legnagyobb hazai mobilszolgáltató, a Telenor ugyanis 2010-ben gyakorlatilag faltól falig ZTE technológiára állt át, nem csak az LTE-s megoldások, hanem a GSM és 3G-s egységek esetében is a (korábbinál sokkal modernebb) kínai eszközöket vezette be. Az együttműködés azóta is folytatódik, a Telenor az LTE Advanced bevezetésében is a ZTE-vel dolgozik.

Az egyelőre nem világos, hogy a ZTE bejelentése hogyan érinti a magyarországi hálózatot - lesz-e például elegendő alkatrész-utánpótlás az esetleg meghibásodó egységek cseréjére. Ugyanígy kérdéses, hogy a Telenor törökbálinti telephelyén dolgozó ZTE-alkalmazottakat hogyan érinti a döntés. "Tájékozódtunk az Amerikai Egyesült Államok kormányának export korlátozásáról a ZTE vonatkozásában, illetve a ZTE tegnapi bejelentéséről. A ZTE jelenleg három leányvállalatunk beszállítói partnere: a malajziai Digi, a Telenor Pakisztán és a Telenor Magyarország. Jelenleg vizsgáljuk az export tilalom és a ZTE bejelentésének hatását a Telenorra vonatkozóan" - nyilatkozták lapunknak a szolgáltatónál.

A probléma nem csak a Telenor-előfizetőket érintheti: a norvég cég ugyanis együttműködik a Magyar Telekommal és rádiós hálózatának egy részét megosztja a magentás céggel, így a Telekom-előfizetők jelentős része is ZTE gyártmányú hálózati egységeket használhat napi szinten. Azt egyelőre nem tudtunk biztos forrásból megerősíteni, hogy a Telenor LTE800-as egységei is a ZTE-től származnak, a hálózati szolgáltatók azonban általában homogenitásra szoktak törekedni (már csak a kompatibilitás miatt is), így jó eséllyel a kezdeti, 2010-ben bejelentett hálózatmodernizációs projekt óta is a ZTE-től vásárol hálózati elemeket.

A ZTE egyébként nem csak a rádiós hálózati eszközökben fontos szereplő, a cég a vezetékes internet esetében is számottevő beszállító. Erről a területről viszont inkább a kliensoldali eszközök (például kábelmodemek) kapcsán van tudomásunk, korábban a Magyar Telekom, a Digi és az Invitel is használt ZTE-gyártmányú végponti eszközöket. Ezek viszonylag kevés problémát okozhatnak, a hálózatok erősen szabványkövetőek, így az eszközök cseréje (más gyártóra) nem akkora probléma. Érdekesebb kérdés, hogy gerinchálózati oldalon a nagy szolgáltatók milyen beszállítókkal dolgoznak, az (általában) nem-szabványos menedzsmentszoftverek miatt a gyártóváltás nem triviális.