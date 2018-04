A Google AI-vezérét igazolta le az Apple

Elhalászta a Google mesterséges intelligenciával foglalkozó vezetőjét az Apple, a cupertinói céghez átigazolt John Giannandrea a későbbiekben közvetlenül a vezérigazgatónak, Tim Cooknak felel majd. Giannandrea a Google-nél egyebek mellett a Gmail, a keresőmotor, illetve a Google Assistant különböző AI funkcióinak fejlesztését felügyelte.

A lépéssel a vállalat jó eséllyel az AI asszisztensek piacán próbálja meg behozni lemaradását, ez azonban még a Google-veteránnal a kötelékében sem lesz könnyű feladat. Annak ellenére ugyanis, hogy az Apple még az elsők között, 2011-ben dobta piacra az iPhone-okról megismert Siri virtuális asszisztenst, annak tudása és fegyvertára az elmúlt években meglehetősen komótosan fejlődött. A riválisok ugyanakkor nem voltak ennyire ráérősek, az Amazon Alexájával egy-két év alatt köröket vert a piacra, és a Google is időben kapott észbe az Assistanttel, amely mostanra a dobogó második helyére zárkózott fel.

Az Apple lemaradásában az is szerepet játszott, hogy a virtuális segédek nem elsősorban a telefonokon lettek népszerűek, sokkal inkább a nappalikba szánt okoshangszórókon. Az Amazon olcsó Echo modelljeit elképesztő lelkesedéssel kapkodták el a felhasználók, de a Google tavaly kiszélesített Home hangszórópalettája is kedvelt választás - a két cég ráadásul más gyártók számára is elérhetővé tette AI megoldásait, így asszisztenseik háztartási gépekről vagy akár tévékről is visszaköszönhetnek. Ehhez képest az Apple-nek még tavaly karácsonykor sem sikerült piacra dobnia első okoshangszóróját, a HomePodot, az nem elhanyagolható csúszást követően idén februárban lett széles körben elérhető.

Bár a készülék hangzás tekintetében határozottan pozitív fogadtatást kapott, egyesek szerint az "audiofil" szintet is megüti, ami már önmagában kedvező ár-érték arányt biztosít a készüléknek, az okos funkciók terén már jóval keményebbek voltak a kritikák, sokan kifogásolták a hangszóróra költöztetett Siri gyenge képességeit.

AI termékének fejlesztésében az Apple dolgát nehezíti, hogy jóval szigorúbb irányelveket alkalmaz a felhasználói adatok kezelésére, mint a konkurencia, így a gépi tanulási mechanizmusok képzéséhez szükséges nagy mennyiségű adat biztosítása sem olyan triviális számára. A biztonságfókuszú hozzáálláson egyébként a cég nem is tervez változtatni, ahogy azt a Giannandrea érkezését bejelentő, az alkalmazottaknak címzett levelében Tim Cook is hangsúlyozza. A vállalat mindenesetre az utolsó utáni pillanatban kap észbe, hogy jóval több erőforrást kell az AI területére áldoznia, hiszen az idő múlásával egyre nehezebb lesz új felhasználókat szereznie. Az Amazon és a Google térnyerésével ugyanis a felhasználók nem csak egy-egy korlátozott ideig használt terméket vesznek a cégektől, de egy platform mellett is elköteleződnek, ahonnan aztán jóval nagyobb falat lesz őket átcsábítani az Apple udvarába.

Giannandrea a várakozások szerint a Siri mellett többek között az iOS-es alkalmazásfejlesztőknek szánt Core ML gépi tanulási keretrendszerére fókuszál majd. Az Apple az AI-hajrához persze nem csak az egykori Google-vezetőt fogja be - aki egyébként tekintélyes 8 évet töltött a keresőóriásnál - de a VentureBeat szerint több mint 150 szakértőt tervez felvenni a Siri fejlesztőcapatába, hogy behozza lemaradását a területen.