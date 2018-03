Salesforce integrációval bővít a Dropbox

Szorosabbra fűzi az együttműködést a tőzsdére vonuló Dropbox és a Salesforce: a felhős tárhelyszolgáltató bejelentette, stratégiai partnerségre lép a CRM platformmal, amely első körben két új integrációban csapódik le.

Egyrészt a Salesforce Commerce Cloud, illetve Marketing Cloud szolgáltatásai kapcsolódnak össze a Dropboxszal, aminek eredményeként testre szabott, az adott cég brandjének megfelelően felöltöztetett Dropbox könyvtárak hozhatók létre. Ezeket aztán a vállalatok belső használatra is bevethetik, valamint igény szerint megoszthatják külső partnereikkel is. Egy kereskedő például a Salesforce Commerce Cloudon keresztül készíthet egy Dropbox könyvtárat a különböző termékfotóknak és leírásoknak, amelyeket egy külső ügynökségtől kap. Mikor a könyvtárba az ügynökség grafikusai új tartalmakat töltenek fel, a rendszer értesíti a kereskedőt, aki rögtön ki is teheti azokat online boltjába.

A másik újítás a Salesforce által tavaly előtt felvásárolt Quip szövegszerkesztő becsatornázása a Dropbox felhőjébe, a tárhelyen lévő adatok, fotók, videók már a Salesforce Quip felületéről is hozzáférhetők - de a támogatás visszafelé is működik, azaz a Dropbox az együttműködéssel a Quip dokumentumokat is támogatja. A felhasználók így már utóbbiakon is dolgozhatnak párhuzamosan a cloud szolgáltatáson keresztül. A szorosabb integráció várhatóan 2018 második felében élesedik, több lépcsőben, a cégek a pontos árazást is ekkor jelentik majd be.

Mindezek mellett egyébként a cégek házon belül is összeborulnak, a bejelentés szerint a Salesforce a jövőben a Dropbox Enterprise szolgáltatására támaszkodik majd, a felhőszolgálgató pedig saját berkein belül veszi szélesebb körben használatba a Salesforce termékeit, mint a Service Cloud, PRM vagy a Marketing Cloud. A vállalatok együttműködése persze nem most kezdődött, a Salesforce Ventures, azaz a CRM platform vállalati befektetési ágazata már 2014 óta befektetője a Dropboxnak, utóbbi alkalmazása pedig a Salesforce AppExchange felületén is megtalálható.

A Dropbox igyekszik minél szélesebb körben kiterjeszteni együttműködéseit, illetve a párhuzamos támogatott szolgáltatások palettáját a tőzsdei rajtpisztoly eldördülése előtt: a Salesforce-szal való parolázást nem egész két héttel megelőzve ugyanis a Google-lel is összefogott, natív G Suite integrációt ígérve tárhelyéhez. Utóbbi egyébként a tőzsdei rajttól eltekintve is logikus lépés, hiszen a cég szerint felhasználóinak több mint fele rendelkezik G Suite fiókkal, amelyet eddig nem tudott a tárhellyel együtt használni.

A tőzsdére vonulást a cég hivatalosan február végén jelentette be, amelynek során 500 millió dollárt igyekszik összegyűjteni. A cég egyébként tavaly 1,1 milliárdos bevételt jelentett, ami jól látható előrelépés az egy évvel korábbi, 845 milliós eredményekhez képest. A több mint 500 millió regisztrált felhasználóval rendelkező vállalat ugyanakkor csak 11 millió fizető ügyfelet tudhat zászlaja alatt. A rajt pontos időpontja egyelőre nem ismert, ugyanakkor jó eséllyel még márciusban számíthatunk rá.