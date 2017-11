A HTC is bemutatta önálló VR headsetét

Lehullt a lepel a HTC önálló VR szemüvegéről: a vállalat már májusban, a Google I/O fejlesztői konferenciáján megszellőztette, hogy hasonló termékben gondolkodik, most pedig Kínában hivatalosan be is mutatta Vive Focus névre keresztelt headsetét. A készülék használatához nincs szükség csatlakoztatott okostelefonra vagy PC-re, abba a vállalat minden fontos hardvert belesűrített.

Nem meglepő módon az okostelefonokból megismert vasról van szó, az idei csúcsmodellek slágerprocesszora, a Qualcomm Snapdragon 835 dolgozik a Vive Focus fedélzetén is - a chipet leszámítva ugyanakkor a gyártó elég szűkszavú az eszköz pontos specifikációit illetően, mindössze annyit közöl, hogy a lencsék mögött "nagy felbontású" AMOLED kijelző található - egyelőre tehát nem tudni pontosan, hogy a készülék milyen esélyekkel indul az Oculus színeiben már korábban bejelentett versenytársával, az ugyancsak teljesen önálló Oculus Góval szemben. Egy fontos különbség azonban már első pillantásra jól látható, méghozzá hogy az új HTC szemüveg előlapján két térérzékelő kamera is helyet kapott, amely hatékonyabbá teheti a felhasználó pozicionálását a valós térben, illetve különböző AR alkalmazások előtt is megnyitja a készülék kapuit. Ahogy az Oculus Góhoz, a Focushoz is tartozik egy kerek érintőfelülettel szerelt, mozgásérzékelős kontroller.

Új headsetéhez a vállalat szoftverplatformot is bejelentett, Vive Wave néven. Utóbbi egy nyílt platform és eszköztár, a mobilos VR tartalmak fejlesztéséhez, illetve optimalizálásához a különböző készülékekre - ennek megfelelően nem csak az önálló headsetek, de a hasonló hardverrel operáló mobilos változatok is profitálhatnak majd abból. Ahogy kapcsolódó oldalán a HTC is kiemeli, a Wave VR SDK nyílt interfészt biztosít a különféle headsetek és kiegészítők közötti átjárhatósághoz, továbbá a népszerűbb játékmotorokat is támogatja. Természetesen a megoldással készülő tartalmak előtt a Viveport, azaz a cég tavaly bejelentett VR alkalmazásboltja is nyitva áll.

Bár a Google fejlesztői rendezvényén hallhattunk először a készülékről, egyelőre nagyon úgy tűnik, a keresőóriás Daydream VR platformjával szerelt verzió nem érkezik a Vive Focusból. Az ugyanakkor sejthető, hogy a Wave mögött is Android dolgozik, már csak abból is, hogy oldalán a cég is kitér rá, a platform az operációs rendszer 7.1-es vagy újabb verzióit támogatja. Az eredeti tervek szerint az Egyesült Államok piacán jelent volna meg a Google-lel együttműködésben fejlesztett változat, ahogy azonban arról a TechCrunch a napokban beszámolt, a gyártó teljesen elkaszálta az amerikai rajtot, a régióban így a szemüveg jelen állás szerint egyáltalán nem jelenik meg. Hogy a készülék mennyibe fog kerülni, illetve pontosan mikor válik elérhetővé, a gyártó egyelőre nem közölte, jelenleg továbbá csak a kínai megjelenés tűnik biztosnak.