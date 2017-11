Nőknek igyekszik a GE vonzóvá tenni az informatikát

Mint a cég és más szervezetek (például a meetupon is megjelenő Skool) felismerték, a jelenlegi informatikushiányt részben a nők bevonásával lehetne orvosolni, mivel a nők jelenléte a 200 fős szoftverfejlesztő csapatban nagyjából 17 százalékos, pedig akár 50 százalék is lehetne. Egy februári hír szerint pedig a GE globálisan 2020-ra minél több nőt szeretne technológiai pozícióban alkalmazni a mostani 14,7 ezer helyett. Az informatika iránt érdeklődő nők elérése (vagy úgy általában a tehetséges fejlesztőké) viszont nem egyszerű feladat, de az irodán belül tartott szolgáltatás-bemutatókkal semmiképp nem lehet megoldani.

Paál Laura a GE "Female Heroes in IT" meetupon

"A hagyományos utak már kevésbé működnek az elérésben, mint a nyílt napok vagy az állásbörzék, ezért kerestünk egy alternatív módot. Nem mi hívtuk be a lányokat az irodába, hanem külső helyszínt kerestünk a rendezvényhez." - magyarázta Paál Laura, a szolgáltatóközpontok informatikai támogatásáért felelős középvezető, a "Female Heroes in IT" meetup egyik kitalálója. A rendezvényen pedig azt próbálta a cég előtérbe hozni, hogy a megszólaló előadók miért szeretnek a GE-nél dolgozni, például milyen volt a cég vezetőképző programjában részt venni, bekerülni nőként az információbiztonsággal foglalkozó csapatba vagy épp anyaként visszatérni az irodai munkába. Ezekkel az előadásokkal igyekeztek a szervezők választ adni az általában felmerülő kérdésekre.

A nők bevonzása a szervezetbe rendezvényekkel és előadásokkal csak az egyik kezdeményezés, de fontosnak tartja a GE a nők megtartását is a Women's Networkön keresztül, amely jelenleg 60 országban próbálja támogatni a nők karrierjét. Ezenkívül foglalkozik a cég egyetemistákkal és gyerekekkel is, mivel a terület iránti figyelemfelkeltést már gyerekkorban vagy a fiataloknál érdemes elkezdeni, például a Scratch-alapú robotprogramozással. Főleg a lányoknál korán célszerű megcáfolni az általános nézetet, hogy az informatika "fiús játék" - ennek történeti okairól itt írtunk bővebben. Ebben az esetben az idő- és energia befektetés inkább hosszú távú, míg egy nőknek szóló meetup a cég reményei szerint gyorsabban sikert, vagyis új munkaerőt hozhat.

Kifejezetten nőknek szóló meetupot szervezett múlt héten a GE „Female Heroes in IT” címmel, amelyen a cég női munkatársai adták el a saját történetüket. Az apropót az adta, hogy a vállalat az IT-költéseket meghatározó digitális transzformációt helyezte előtérbe, sok más vállalathoz hasonlóan, mint például a Siemens vagy az SAP. A digitális termékek fejlesztéséhez a vállalat létrehozta a GE Magyarországi Digitális Fejlesztési Központot (röviden GE Digital), amelyhez természetesen fejlesztőkre is szüksége van.