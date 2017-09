Milliárd dollárból lesz Apple-kihívó a Google

Mintegy 1,1 milliárd dollárért veszi át a HTC egy részét a Google - jelentette be a két cég közösen. A tajvani okostelefon-gyártó a komoly összegért cserébe a telefonokat fejlesztő divízió jelentős részét engedi át a Google-nek, amely így a jövőben teljesen házon belül készítheti Pixel sorozatba tartozó okostelefonjait. Tehát kisebb meglepetésre a Google nem vásárolja fel a HTC-t, a korábbi pletykákkal ellentétben csupán relatív kis részt vesz át a keresőóriás.

A tranzakció részeként a Google szabadalmi licencmegállapodást is aláírt a HTC-vel, ennek keretében a tajvaniak szellemi tulajdonához kap majd nem-exkluzív hozzáférést a vállalat. Ez csupán annyit jelent, hogy a HTC-s fejlesztéseket gond nélkül kamatoztatni tudja majd a Google saját hatáskörben, nem kell attól félnie, hogy a tajvaniak egyszer szabadalmi perbe fogják.

Pixel-modellből iPhone-modell

Az Apple okostelefonok fejlesztési-gyártási modellje meglehetősen egyszerű: a cég megtervezi-kifejleszti az eszközöket, majd a kész egységet átadja a gyártópartnereknek, akik gigantikus összeszerelő üzemeikben elvégzik a tömeggyártást. Az elkészült telefonokat az Apple kapja meg, a cég saját hatáskörben, saját disztribúciós hálózatán és partnerein keresztül értékesíti azokat világszerte. Ehhez képest a Google az elmúlt cirka tíz évben minden modellel megpróbálkozott, a HTC-tranzakcióval azonban végül elfogadta: csak ez lesz a nyerő megközelítés.

Azt a Google korán felismerte, hogy valamilyen formában jelen kell lennie az okostelefonos piacon, hogy befolyásolni tudja a fejlesztések irányát és úttörő megoldásokkal formálja is azt. Ennek első körben a Nexus sorozat volt az eszköze, a cég különböző androidos gyártókkal működött együtt és a partnerek által hozott hardveres alapokat némileg újrafazonírozva, saját szoftverrel dobta piacra. A hardverspecifikációkért, a gyártásért és a disztribúcióért egyaránt a partnerek feleltek, akik gyakorlatilag saját kínálatukban tartották a Google-fonokat, emellett a keresőóriás csak korlátozott számú országban saját webshopján keresztül is értékesítette azokat.

Egy kitérőt a Google Play Edition telefonok hoztak, amelyek a nagy gyártók szériagyártású modelljeinek Google-szoftverrel szállított kiadásai voltak - többek között a HTC One M7 és M8 illetve a Galaxy S4 kapott ilyen változatot. Ezeket kizárólag a Google saját Play Store webshopjából lehetett megvásárolni - a magas listaár mellett azonban ezek a készülékek teljes kudarcot vallottak a piacon, így a Google gyorsan be is fejezte ezt a kísérletet.

Tavaly óta pedig a Google megint új megközelítéssel próbálkozik: a Nexusok utódjaként saját márkája alatt egyedi fejlesztést dob piacra, ez a Pixel és Pixel XL okostelefon-pár. Ezeket már jobbára a Google tervezte, de rengeteg ponton támaszkodott partnerére, a HTC-re is a cég - a tervezés mellett a gyártást is a tajvani vállalat végezte.

A Pixel-modell a most bejelentett tranzakcióval jut el a logikus végpontjára, a következő generációs Pixeleket immár a Google egészében házon belül tervezi majd, ehhez immár minden kompetencia elérhető lesz. A tranzakció magas, 1,1 milliárd dolláros értéke jól mutatja, hogy bizony egy ütős okostelefonos csapatot összeállítani nem egyszerű mulatság, a Google is jobbnak látta ezt a csoportot egyben, egészében átvenni a HTC-től, mintsem nulláról elkezdeni felépíteni (például HTC-s mérnökök elcsábításával).

Ami marad

A HTC tehát leadja az okostelefon-fejlesztő részleg jelentős részét - lássuk mire lehet következtetni a közlemény alapján, mi marad a cégből ezek után? A legfontosabbat a HTC igyekszik gyorsan leszögezni: továbbra is lesznek saját márkája alatt piacra dobott zászlóshajó okostelefonok, egy ilyenen jelenleg is dolgozik a megmaradt munkaerő. Ezen felül marad a Vive VR-szemüvegek fejlesztése, illetve sokat fektet a cég a következő generációs technológiákba, mint az IoT, az AR és az AI. A közlemény nem tesz említést róla, így feltételezhetjük, hogy nem változik a státusza a HTC gyártókapacitásának, tehát a cég továbbra is megtartja a különböző eszközöket gyártó üzemeket (pontosabban azokat, amelyek még megmaradtak).

Érdekes kérdés, hogy a fejlesztői kapacitás leadásával a HTC-nek marad-e elegendő erőforrása egy teljes okostelefonos portfólió fenntartására - és a közleményben említett egyetlen zászlóshajó-telefon mellé kerül-e majd flotta, amelynek zászlóshajója lehetne.