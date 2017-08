Kalóz filmek streaming alkalmazásai lepik el a Windows Store-t

Egészen sok olyan alkalmazás csúszik át a Windows Store szűrjén, amely "nagy sikerű ingyenes filmeket" kínál a nézőknek, feltételezhetően nem egészen legális módon - jegyzi meg a TorrentFreak. Hiába tehát a filmgyártóknak és hivatalos streaming szolgáltatóknak a kalóztartalmak nézése ellenes törekvései, melynek során például a brit jogvédők megegyeztek a Google és a Bing keresőkkel a jogsértő tartalmak hátrébb sorolásáról, a Netflix pedig részben ezért nem engedi az alkalmazás letöltését rootolt telefonokra. A Windows Store viszont egyszerű elérését biztosít a kalóz tartalmakhoz, sőt a vonatkozó alkalmazások még a népszerűség szerinti toplista alapján is könnyen felfedezhetőek.

Ezeknek a streaming appoknak a közös jellemzője, hogy egyszerűen használhatóak, csak a filmet vagy a tévéműsort kell kiválasztani a felületen, és a lejátszógombra kattintani. Továbbá az alkalmazások működnek általában több platformon is, beleértve az asztali gépeket, a mobiltelefonokat és az Xbox-okat is. Ráadásul a nevükkel sem próbálják rejtegetni, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak, például "Free Movies HD", "HD Movies 2017" vagy "FreeFlix HQ" néven működnek. Ennek megfelelően a leírásban és képernyőképeken is népszerű filmek és sorozatok szerepelnek, jellemzően teljesen ingyenesen - annak ellenére, hogy más legális streaming platformokon esetleg még az általuk hirdetett tartalmak el sem érhetőek.

Ahhoz képest, hogy az ingyenes streaming appok szolgáltatása láthatóan nem legális, még hirdetések is megjelennek rajta - hiszen valahogyan ezek is igyekeznek megoldani a monetizációt. Méghozzá ezeknek egy része a Microsoft saját Ad Monetization platformján keresztül jelenik meg, amely támogatja a bannereket, a közbeékelődő banneres és videós hirdetéseket és a natív reklámokat is. Más szolgáltatások pedig előfizetést kérnek vagy appon belüli vásárlást biztosítanak a felhasználóknak a kalóz tartalmak eléréshez.

Bár a TorrentFreak csak a filmeket és a sorozatokat említi problémaként, de hozzáteszi, hogy a kalóz zeneszámok elérése hasonlóan egyszerűnek tűnik a Windows Store-on keresztül, amelynek visszaszorítása miatt a jogvédők szintén nagy erőkkel harcolnak. Az minden esetre érdekes, hogy a microsoftos Bing már év elején megállapodott a kalóz tartalmakat kínáló oldalak hátrébb sorolásáról a keresőben, de ugyanez a magatartási kódex nem vonatkozik a Windows Store-ra, amely elméletileg megbízható és jóváhagyott szolgáltatásokat kínál.

Ahogy a The Verge is megjegyzi, a Google Play Store hasonló problémákkal küzd, de a Windows Store jóváhagyási folyamatában egyértelműen elromlott valami, és mivel sok kategóriában hiányos az alkalmazásbolt, ezért ezek a jogsértő tartalmakat kínáló streaming appok könnyen a toplistára élére kerülhetnek még mielőtt a Microsoft eltávolítaná őket. Hasonlóra lehet számítani a jövőben, mint amikor a játékokhoz köthető összes emulátort száműzte a vállalat az áruházból, de egyelőre a Microsoft nem reagált a problémára vagy a kérdésekre.