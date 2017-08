SDK-val nyitja meg az Alexát a gyártóknak az Amazon

Az Amazon Alexa már most is a piacon legtempósabban terjeszkedő virtuális asszisztens, a vállalat azonban most még egyszerűbbé teszi a fejlesztők számára annak integrálását termékeikbe. A cég ugyanis kiadta Alexa Voice Service Device SDK fejlesztőkészletét, amellyel a kiszemelt eszközök megkapják a virtuális segédtől megismert teljes funkcionalitást, a beszédfelismeréstől az értesítéseken és médiastreamingen át a skillek, azaz az Alexához tartozó hangalapú appok használatáig - az ehhez szükséges fejlesztések ráadásul a vállalat szerint gyorsan és egyszerűen kivitelezhetők.

Az AVS Device SDK hat fő komponensből épül fel, kezdve a hanginput feldolgozóval, amely az Alexa Voice Service-nek (AVS) továbbítja a hangalapú bevitel adatait az adott készüléken elhelyezett, vagy akár távoli mikrofonokból, illetve képes más hangbeviteli forrásokkal is dolgozni. A második kulcselem az szolgáltatást "felébresztő" hangparancsok detektálása - hogy az Alexa milyen szavakra kezdjen fülelni további utasításokra, a fejlesztők maguk is megszabhatják. A harmadik komponens az Alexa Communications Library, amely a fő kommunikációs csatorna maga az eszköz és az AVS között, a negyedik pedig az Alexa Directive Sequencer Library, amely az AVS-től érkező utasítások rendszerezéséért felel. A ötödik fő elem (Capability Agents) az Alexa által kezdeményezett interakciók, utasítástok és események kezelését végzi, az AVS API által elérhetővé tett specifikus interfészek segítségével. A sort az Activity Focus Manager zárja, amely az AVS Interaction Model által kijelölt iránymutatásnak megfelelően rangsorolja prioritás szerint az adott csatornán be- és kimenő adatokat.

A megoldás alapjául szolgáló Alexa Voice Service már korábbról is ismerős lehet, a fejlesztőknek azzal már tavaly is lehetőségük volt eljátszani, mikor az Amazon útmutatót tett közzé arról, hogy lehet egy Rasperry Pi, egy mikrofon és egy hangszóró segítségével házilag Echo klónt barkácsolni. De az ugyancsak tavaly debütált Alexa webapp is lehetőséget adott a szolgáltatással való ismerkedésre.

A frissen bejelentett SDK-t ugyanakkor a vállalat nem otthoni bütykölésre, sokkal inkább piacra szánt termékeket fejlesztő, vállalati partnereknek szánja. A fejlesztőkészletet a cég eddig korlátozott, meghívásos alapú preview verzióban tette csak elérhetővé, amelyhez mintegy ötven készülékgyártónak biztosított hozzáférést. A listán ott volt többek között a Technicolor és a berlini Senic startup is, amelyek így már több eszközükre is a nulladik körben tudták eljuttatni az Amazon szoftverét. A Technicolor rendhagyó módon egy otthoni hálózati gateway-re költöztette fel az Alexát - az ehhez szükséges fejlesztéseket pedig a cég marketingért felelős alelnöke szerint az AVS Device SDK-val egyszerűen és rövid idő alatt el tudták végezni. A csapásirány egyébként hasonlít arra, amelyet iparági források szerint a Google is vizionál, Google Home okoshangszórójának következő verziójával, amely a keresőóriás virtuális asszisztens által nyújtott képességek mellett egyben routerként is funkcionálhat majd.

Az okosotthon-interfészek fejlesztésével foglalkozó Senic COVI névre hallgató okosotthon-központját egészítette ki Alexa integrációval - ez egy konzervatívabb irányvonalnak mondható, főleg miután az asszisztens az idei CES-en már hűtökön és háztartási robotokon is feltűnt. Az SDK, illetve a használatát taglaló részletes dokumentáció és útmutatók már minden érdeklődő számára elérhetők, illetve a vállalat egy példaappot is kiadott, a könnyebb rajt érdekében. Az AVS Device SDK hozzáférhető GitHubon, illetve a cég fejlesztői portálján is közzétett egy sor hasznos információt a fejlesztőkészlettel kapcsolatban.

Nem ez az első alkalom, hogy az Amazon igyekszik felkarolni a hardverfejlesztőket, a cég az LG-vel már most is szoros partnerséget folytat, de nemrég a Conexanttal együttműködve egy négy mikrofonnal felszerelt hardveres kitet is leleplezett, amely ugyancsak a tetszőleges készüléke Alexával való "felokosítására" szolgál. A cég úgy tűnik előnye ellenére továbbra sem vesz vissza a tempóból ezen a területen. Az Alexa a cég hagyományos, kamerás és kijelzővel is felszerelt Echo készülékei mellett felbukkant már többek között androidos telefonokon, sőt iPhone-on is. Közben a vetélytársak valamivel komótosabban haladnak, a Google Assistant még mindig a keresőóriás termékeire és az androidos telefonok egy részére korlátozódik és a Apple-től ismert Sirinek is csak egy okoshangszóróra sikerült eljutnia az utóbbi hónapokban. Érdemes ugyanakkor a Samsung nevével fémjelzett Bixbyre is odafigyelni, amely bár megkésve érkezett a piacra, angolul pedig még később tanult meg, a cég ígérete szerint rövidesen minden háztartási gépén ott lesz.