Továbbra sem nyűgözi le a Snap a részvényeseket

Minden szempontból alulmúlta az elemzői várakozásokat a Snapchatet fejlesztő Snap június végével záruló pénzügyi negyedéves jelentése, amely a a cég tőzsdére lépése óta a második jelentésnek felel meg. A bevétel 182 millió dollár, amely 153 százalékos növekedést jelent évről-évre, mikor még a Snap nem volt tőzsdei cég, de kevesebb mint a Wall Street elemzőinek 186 millió dolláros elvárása. A bevételek döntő többségét Észak-Amerika adja 148 millió dollárral, míg Európából 22 millió, a világ többi részéről 12 millió dollár folyt be a vállalathoz. A nettó veszteség természetesen csökkent az előző pénzügyi negyedév sokkoló 2,2 milliárd dolláros mínuszához képest, amely főleg részvényalapú kompenzációból adódott, viszont még mindig tetemes, 443 millió dolláros veszteséggel számolhat a cég.

Ennél nagyobb problémát jelent, hogy a korábbi nagy ígéretek ellenére sem sikerült a felhasználói bázis nagymértékű bővítése. Jelenleg 173 millió napi aktív felhasználót tart számon a cég, amely harminc millióval többet jelent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Az előző negyedév végén 166 millióról számolt be a cég, ami 7 milliós növekedéssel egyelő, miközben az elemzők 8 milliót irányoztak elő, így ezen a ponton is érzékelhető a csalódás. Érdekesség, hogy a bevételek földrajzi megoszlásához képest a felhasználószám eltérő értékeket mutat, ugyanis 75 millió észak-amerikai felhasználóval számol a vállalat, míg az európaiak száma is eléri az 57 milliót és a világ többi részén is 42 millióan használják a Snapchat szolgáltatást. Evan Spiegel vezérigazgató azt is hozzátette az elemzői konferenciahíváson, hogy az európai felhasználók közül az Egyesült Királyság és Franciaország snapcehetezői kiemelkedően aktívak.

Korábban fontos mérőszámként jelölte meg a cég az átlagos felhasználónkénti bevételt (ARPU), amely Spiegel meglátása szerint a leginkább tükrözi a növekedést. Jelenleg ez az összeg 1,05 dollárnak felel meg globális szinten, amely duplája az egy évvel ezelőtti értéknek, de szintén kevesebb mint az elemzők 1,19 dolláros várakozása, ráadásul a Recode megfigyelése szerint lassult az éves növekedés a korábbi negyedévek arányaihoz viszonyítva. A Facebook jelenlegi globális ARPU adata 4,73 dollár, de az Egyesült Államok és Kanada felhasználónkénti bevétele 19,4 dollárt ér - ez jelentősen magas mint a Snap 1,97 dolláros értéke az észak-amerikai felhasználók kapcsán, így bőven lesz még tere a vállalatnak a növekedésre.

A legnagyobb problémát még mindig a Facebook másoló tevékenysége jelentheti a Snapnek, amelyet már a HWSW is többször részletezett. A Snapchat 173 milliós napi felhasználói táborához képest csak az Instagram Stories funkciót napi 250 millióan használják, amely eltávolította a brandeket a Snaptől, de a WhatsApp Statust is 175 millióan.

A hét eleji hírek szerint pedig a Google is beszáll a történetmesélő formátum alkalmazásába Stamp néven a híroldalakkal közösen. A Google szándéka azért is említésre méltó, mivel jelenleg a Business Insider szerint a Discover szolgáltatás biztosítja a Snap piaci előnyét, amelyen keresztül a kiadókkal közösen igényes szerkesztett tartalmakat, híreket tesz közzé történetek formájában - Spiegel nyilatkozata alapján ezeknek megtekintése 30 százalékkal növekedett az előző negyedév adataihoz képest. Ugyanezt szeretné a Google is megvalósítani saját keresőjében, ami minden bizonnyal a Snap Discover használatának visszaszorulását is jelentené.

Az elmúlt negyedévben főleg a kreatív eszközök és az új lencsék fejlesztésére fókuszált a cég, mivel a tapasztalat szerint ezzel lehet leginkább növelni a snapek számát és ezáltal felhasználók alkalmazásban eltöltött idejét. Ilyen volt többek közt a felvételekre illeszthető, kiterjesztett valóságot alkalmazó World Lenses - ahhoz hasonlóan, mint ahogy a Facebook is szeretné kibővíteni a kamera funkcióit. Csak a "táncoló hot dogot" tartalmazó szűrőt összesen több mint 1,5 milliárd felhasználó tekintette meg a különböző bejegyzésekben. Ezenkívül készíthető egyéni matrica, kitörölhető bármilyen objektum a képről a "mágikus radírral" vagy megváltoztatható helyszínek háttere.

Egy új típusú Custom Storiest is létrehoztak a fejlesztők, amellyel különböző alkalmakon, például bulikon, nyaralás közben vagy esküvőn lehet felvételeket készíteni és megosztani egyedi helyszíneken vagy beállított csoportokkal. A Phone Swap funkcióval rövid kis műsorokat lehet készíteni, és mivel ezt hírességek is gyakran alkalmazzák, így egy-egy ilyen műsort akár 10 millióan is megtekintenek Spiegel adatai szerint. Szintén ebben a negyedévben indult el a Snap Map, amellyel egy térképen lehet követni a világ különböző helyekről és eseményekről küldött snapjeit. A Memories funkcióval pedig be lehet állítani, hogy egy emlékre később figyelmeztessen az alkalmazás - már 250 millió üzenetet mentettek el a felhasználók ebben a formában. Azonban ahogy a vezérigazgató is hozzátette, ezek a funkciók még "csecsemőkorban" vannak, úgyhogy nehéz lenne megjósolni, melyik lesz közülük a következő Stories vagy Discover, amellyel új és egyedi formátumot teremthet a cég.

A pénzügyi jelentést követően a Snap részvényeinek értéke 17 százalékkal esett a jelentésben szereplő várakozáson aluli adatok hatására, amely így elérte az eddigi legalacsonyabb részvényárat.