Az ASTRO Gaming felvásárlásával támad a konzolpiacon a Logitech

Headsetgyártóval bővül a Logitech, a cég az elsősorban játékosokat célzó mikrofonos fejhallgatókat gyártó ASTRO Gamingre tette rá a kezét. A vállalatért a Logitech 85 millió dollárt csenget ki, a várakozások szerint az akvizíció még a nyár folyamán lezárul, utána pedig a cég a játékosoknak szóló eszközöket tömörítő Logitech G részleget bővíti majd.

Az ASTRO Gaming mind PC-khez, mind konzolokhoz gyárt a prémium szegmenst célzó kiegészítőket, elsődleges termékei a headsetek, amelyek a Logitech szerint jelenleg a legnépszerűbb ilyen eszközök a konzolos játékosok körében. A cég jelenleg négy fő headset modellel rendelkezik, a csúcsmodell A50 névre hallgat, a szerényebb változatok pedig A40, A30 és A10 néven kaphatók. Az eszközökből a gyártó külön kínál PC-hez, Xbox One-hoz és PlayStation 4-hez szánt verziót, továbbá portfóliójában több külső fejhallgató-erősítő is felvonul, ezeket drágább headsetjeihez mellékeli is a cég. Noha az alapmodellek száma a palettán aránylag alacsony, a fejhallgatókat lehetőség van különböző "Mod Kitekkel" testre szabni, ezek jellemzően egyedi mikrofont, fülpárnát és borításelemeket tartalmazó csomagok.

Igaz headsetekért a Logitechnek sem kell a szomszédba mennie, az ASTRO Gaming bekebelezésével egy hűséges felhasználói bázisra teheti rá a kezét, akik nem váltogatnak gyakran a kiegészítőgyártók között - és nem utolsó sorban nagyban erősítheti jelenlétét a konzolokhoz szánt eszközök szegmenségben. A felvásárlás kölcsönösen előnyös lehet a cégek számára, a Logitechnek értelemszerűen a portfólióbővülés és az említett vásárlóbázis miatt, az ASTRO Gamingnek pedig azért, mert egyetlen jelenlegi piaca, az Egyesült Államok mellett az akvizícióval a Logitech globális eléréséből is részesül. Az erős márkahűség miatt a Logitech jó darabig biztosan meghagyja az ASTRO Gaming logót az eszközökön, első körben vélhetően csak a márka által elért piacok számát növeli majd, így nem lenne meglepő, ha az akvizíció lezárultát követően nem sokkal a cég termékei felbukkannának Európa és Ázsia boltjaiban is.

A Logitech legutóbbi jelentős felvásárlására tavaly szeptemberből emlékezhetünk, a vállalat akkor is a gamer szegmensre lőtt, igaz annak egy sokkal specifikusabb szeletére, ugyanis az űr- és repülőszimulátorokhoz speciális kontrollereket gyártó Saiteket kebelezte be. A vállalatot a cég a Mad Catztől vette át, 13 millió dollár ellenében. De nem csak a játékosok pénztárcájában bízik a gyártó, valamivel korábban, 2016 áprilisában a Jaybirdért adott 50 millió dollárt - utóbbi sportolóknak szánt fitneszkarpereceiről, és sportfülhallgatóiról lehet ismerős.

Az ASTRO Gaminget sem most veszik meg először, ahogy arra a Polygon is rámutat, azt 2011-ben a Skullcandy fülhallgatógyártó vásárolta fel, amely aztán tavaly a Mill Road Capital magántőke céghez került. Most az ASTRO Gaming a Skullcandytől vándorol át a Logitech tulajdonába.