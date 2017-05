Üvegbe öltözött az új HTC csúcsmodell

A tavasz végét még éppen elcsípve rántotta le a leplet idei csúcsmodelljéről a HTC. A gyártó, akárcsak idén minden jelentős piaci szereplő, szakított a tőle eddig megszokott dizájnnal - legalábbis ami a csúcsmodell-sorozatot illeti, a vállalat januárban bejelentett, 5,7 hüvelykes, második kijelzővel is felszerelt HTC U Ultra modellje ugyanis már jól előrevetítette a cég által idén felvett, fényes-színes irányonalat. Sőt, még a nevezéktant is, a cég ugyanis az "M" sorozattal szakítva, HTC U 11 néven dobja piacra legújabb zászlóvivőjét.

Az új modell tehát elhagyja az egy darabból mart fémházat, amely az elmúlt négy generációban meghatározta a vállalat portfóliójának élharcosait, helyette pedig íves szélű, gömbölyded sarkú üvegborításra vált. Ez senkit ne tévesszen meg, maga a kijelző sík, annak széleit a gyártó nem hajlította meg. Az U 11 egyébként nem sokkal kisebb az említett nagyobb testvérénél, kijelzője 5,5 hüvelyk - a cégtől megszokott módon SuperLCD IPS panelről van szó, 1440x2560 pixel felbontással és 534 PPI pixelsűrűséggel. A vállalat a panelválasztást azzal indokolja az AMOLED-del szemben, hogy jóval alacsonyabb válaszidővel dolgozik. A HTC eseményén kézbe tudtuk fogni az eszközt, az üvegborítás, illetve az alatta húzódó színezés különböző fényviszonyok mellett más-más, érdekes fénytörést produkál, ami tetszetős - persze a felület bőszen gyűjti az ujjlenyomatokat.

Az üvegborítás alatt ott figyel az idei csúcshardver, azaz a négy darab 2,45 gigahertzes és szintén négy 1,9 gigahertzes Kryo maggal operáló Snapdragon 835 chip, valamint a 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt tárterület, amely microSD kártyával bővíthető. Egyes régiókban az eszközből 6 gigabájt operatív tárral és 128 gigabájt tárhellyel szerelt verzió is megjelenik.

Ahol pluszt jelent a megszorítás

Az igazi újítást azonban nem a hardvert boncolgatva, hanem a telefont kézbe fogva, pontosabban szorítva kell keresni: a gyártó Edge Sense névre keresztelt "szorításérzékeléssel" szerelte fel a telefont, amely képes észlelni, ha a felhasználó erősebben rámarkol - hogy pontosan milyen erősségű szorításhoz rendelünk funkciót, az a beállításokban adható meg. Mert hogy az eszköz szorongatásához különböző képességeket rendelhetünk hozzá, mindjárt kettőt, rövid szorításra bekapcsolhat például a kamera, hosszúra pedig a hátlapi LED, vagy épp valamilyen app indulhat el. A funkciót a cég az alkalmazásfejlesztők számára is hozzáférhetővé teszi, így a szorítás egyes appokban más-más szerepet kaphat.

A szorongatás érzékelését a gyártó a készülékházban elhelyezett ultrahangos szenzorokkal oldotta meg, így nem számít, hogy szabad kézzel, netán kesztyűben markolunk rá a telefonra, sőt akár víz alatt is rászoríthatunk, ahol a kijelző nyomkodása jellemzően nem túl hatásos. Lényegében egy extra funkciógombot képzeljünk el, amelynek használatához nem kell fogást váltani a telefonon. A víz alatti példa egyébként nem véletlen, az U 11 ugyanis IP67-es védettségi besorolással rendelkezik, vagyis por ellen teljes mértékben védett, vízbe pedig egy méter mélységig vihetjük magunkkal, maximum fél óra erejéig.

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

A készülékházon, ahogy tavaly, most is elöl kapott helyet az ujjlenyomat-olvasó, teljesen eltűnt viszont róla a 3,5 milliméteres audiojack, akárcsak a cég idén bejelentett többi eszközén. Merész lépésről van szó, amelyet már több más cég is megtett, élükön az Apple-lel, általában jelentősen megosztva a közönséget. A HTC természetesen mellékel USB-C-audiojack átalakítót a telefonhoz, illetve egy USB-C csatlakozóval szerelt headsetet is. Utóbbi érdekessége, hogy fülbe illeszthető részén is mikrofonok figyelnek, amelyek segítségével a gyártó szerint fel tudja térképezni a viselő fülének belsejét, majd annak megfelelően, személyre szabottan alakítani az eszköz hangzását. A funkciót rövid ideig lehetőségünk volt kipróbálni, a "hangolás" után a füles valóban érezhetően jobb eredményt produkált - persze ez csak rövid első benyomás, így a végső ítéletet fenntartjuk a tesztre!

Google Assistant, Sense Companion, Alexa sziasztok!

Ha pedig már a mikrofonokhoz kanyarodtunk, azokból nem csak a fülesben, de a készülékházban is több van a vártnál. A telefonban mindjárt négy mikrofon található, amelyek a cég szerint akár 5 méter távolságból ("far field microphone") is jól hallják a felhasználót. Erre azért van szükség, mert a vállalat az eszközben kiemelt helyet szán a hangvezérelt virtuális asszisztenseknek - a többes szám itt nem véletlen, a HTC ugyanis saját, Sense Companionja mellett más megoldások előtt is sarkig tárja a készülék kapuit, azon így mindenki ízlés szerint használhat Google Assistantot, sőt ahol elérhető, Amazon Alexát is. A vállalat tehát nem száll be az asszisztens-viadalba, amely az okostelefon- és okosotthon-piacon egyre kiélezettebb, főként miután abba saját megoldásával már a Samsung is beszállt. Inkább átengedi a terepet két olyan megoldásnak amelyek már bizonyítottak a felhasználók előtt. Ez a biztosan sokak tetszését elnyeri majd, különösen ha már korábban elkezdték használni az Amazon vagy a Google termékét.

A kamerák terén a gyártónak korábban volt egy kis hullámvölgye, a tavalyi M10 szenzora azonban már kifejezetten jól teljesített, a cég pedig ugyancsak élvonalbeli teljesítményt ígér a HTC U 11-től is. Az eszköz a cégtől már ismert UltraPixel szenzortechnológiát használja, amely nagyobb érzékelővel hivatott felturbózni a képminőséget gyenge fényviszonyok között is. Eddig ehhez a megoldáshoz jellemzően alacsony felbontás társult, most azonban a cég egy 12 megapixeles szenzort tett a kamerába, optikai képstabilizációval kiegészítve. Mindezek mellett a kamera, egy "Acoustic Focus" nevű funkciót is kap, ez videózás közben vethető be, ilyenkor az eszköz automatikusan a domináns hangforrásra, például a felvételen beszélő szónokra vagy zenészre húzza a fókuszt.

A készülékben egy 3000 mAh kapacitású akku található, ez mára szabványosnak mondható ekkora kijelzőméret környékén. Azt egyelőre nem tudni, hogy a HTC új csúcsmodellje milyen áron kerül a boltokba.