Bemutatkozott a HPE Helion OpenStack 5.0

Lehullt a lepel a HPE legújabb nagyvállalati OpenStack-disztribúciójáról, a vállalat az OpenStack Summiton jelentette be a HPE Helion OpenStack 5.0-t, amellyel olyan infrastruktúraszolgáltatási megoldást kínál, (IaaS - Infrastructure as a Service) amely rugalmas, a vállalatok igényei szerint testreszabható, hogy a lehető leginkább egyszerűsítse a menedzsmentfeladatokat, illetve a különböző alkalmazások fejlesztését és üzembe helyezését.

Bár a HPE tavaly év végi leépítési körében búcsút intett az OpenStack és Cloud Foundry technológiákkal foglalkozó csapatoknak is, ez nem jelenti, hogy a technológiától is elköszönt volna. A divíziók egyébként brit Micro Focusnál landoltak, amely korábban a HPE nagyvállalati szoftvereit is megszerezte, a holdingon belül pedig a szabad szoftveres területen erős, és OpenStackkel amúgy is behatóan foglalkozó SUSE lett a csapatok új gazdája. Ennek az átszervezésnek a gyümölcsei a most bejelentett újdonságok is.

A frissen leleplezett termék az OpenStack Newton kódbázisra épít, amelyet kifejezetten a jó skálázhatóságra terveztek, továbbá arra, hogy többféle feladat alatt is jól bírja a terhelést. A Newton ezért támogatja natív konténeres erőforráselrendezést, a felhasználóknak továbbá lehetőségük van a rendszerrel önkiszolgáló konténereket is létrehozni, Dockerre, Kubernetesre vagy Mesosra építve. Az IaaS repertoárjából a "társbérlős" hálózati megoldások sem hiányoznak, ahol több felhasználó, biztonságosan osztozhat egy-egy OpenStack régión, amelyeken belül különböző számítási node-okat hozhatnak létre igényeiknek megfelelően. Az SUSE object storage megoldásokkal való integrációnak hála a strukturálatlan adatok számára is nagyon jól skálázható, Ceph-alapú tárolók építhetők, amelyek az adott OpenStack implementációtól függetlenül menedzselhetők és frissíthetők. Mindezek mellett a HPE Helion OpenStack a szabványos, szabad szoftveres OpenStackkel teljes mértékben API-kompatbilis, így a külső szolgáltatóktól származó technológiák felé is nyitott a rendszer.

A HPE az OpenStackes rendszer felépítésében és üzemeltetésében is segítene a cégeknek, méghozzá az először márciusban bemutatott HPE Pointnext szervezettel. Utóbbi egy sor tanácsadási és támogatási szolgáltatást tömörít, jelenlegi kapacitása mellett pedig a vállalat szerint évi több mint 11 ezer digitális transzformációs folyamat zavarható le évente. A Pointnext keretein belül tanácsadói és az átalakulást segítő szolgáltatások, illetve az adott idő- és költségkereten belüli implementációt és konfigurációt segítő szakemberek is elérhetők. Emellett a szervezet Operational Services szegmense alatt helyben végzett felhős munkafolyamat- és erőforrás-kezelést is kínál.

A HPE Helion OpenStack a vállalat ígérete szerint még a nyár folyamán széles körben elérhetővé válik, az érdeklődő cégek pedig már most megkezdhetik az egyeztetést HPE-s partnereikkel.