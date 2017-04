LinkedIn-funkciókkal újít a Microsoft Dynamics 365

LinkedIn integrációval újul meg a Microsoft tavaly nyáron bevezetett, CRM és ERP rendszereket összekapcsoló Dynamics 365 nagyvállalati csomagja - közli a Microsoft blogja. A szakmai közösségi portál funkciói (illetve az onnan származó adatok) egyszerre több modulba is beépülnek, így megjelennek majd az értékesítési és természetesen a toborzási megoldásokban egyaránt. Ennek tervét Satya Nadella már tavaly év végén bejelentette, a cég ebben a formában képzeli el a 26 milliárdért felvásárolt szolgáltatás, a LinkedIn pénzzé tételét, ezen keresztül "újradefiniálja a közösségi értékesítés fogalmát". Mindez az előfizető cégek számára néhány új funkciót jelent a rendszerben, a LinkedIn felhasználóinak viszont még több kéretlen üzenetet az értékesítési és fejvadász ajánlatokkal.

Az értékesítéshez kapcsolódó adatok és tevékenységek követhetőek a Dynamics 365 for Sales megoldásból, amelyhez a Microsoft a LinkedIn Sales Navigatort is integrálta. Az új funkciókkal láthatóvá válik az értékesítők számára a LinkedIn 500 millió tagjának szakmai hálója és a kapcsolataik, ezáltal pedig az, hogy milyen irányban érdemes a potenciális vásárlók puhítását folytatni. Egyértelműbbé válnak a láthatatlan kapcsolatok, hogy a vállalatnál dolgozók milyen régóta ismerik egymást (például közösen jártak iskolába is), vagy akár felrajzolható konkrét hálózatelemzés a szervezeten belül.

A célszemély azonosítása után az értékesítők közvetlenül küldhetnek üzeneteket is a LinkedIn InMailen keresztül, vagy pedig ismerősnek jelölhetnek személyeket - a visszaigazolást követően pedig már a Dynamics 365 rendszerben is megjelenik a felhasználó teljes profilja a jelenlegi adataival és korábbi munkahelyekkel, de láthatóak a felhasználó frissítései, vagy éppen a munkahelyváltása is. A két sales megoldást összefogó Microsoft Relationship Sales solution csomagra júliustól fizethetnek elő a cégek felhasználónként havi 135 dollárért.

Dynamics 365 Sales dashboard, ebbe integrálódik a LinkedIn Sales Navigator

A toborzást és a munkaerő-menedzsmentet fogja segíteni a Dynamics 365 for Talent és a LinkedIn Recruiter integrációja. A rendszerben a jelölteket interjúztató menedzserek és HR-esek a friss információkat látják, legalábbis azok közül, ami a LinkedInen szerepel. Ezen keresztül beállíthatják azt is, hogy milyen célokat szeretnének még elérni a munkatárs fejlesztésében, és ehhez milyen képzésre lesz még szüksége. A megszerzett tapasztalatok pedig folyamatosan frissíthetőek az integrált rendszereken keresztül, amely szintén júliustól lesz elérhető, ennek árát viszont a cég nem közölte.

Harmadik új megoldás pedig a Dynamics 365 for Retail, amely már nem kapcsolódik a linkedines bejelentéshez, hanem a Microsoft új kereskedelmi működést segítő felhős szolgáltatása kis- és középvállalatok számára. A rendszerrel követhetőek a napi működési folyamatok több üzleten át, beleértve azok dolgozóit, vásárlóit, készletét és pénzügyeit. A kulcsszó ebben az esetben is az omnichannel, vagyis hogy megoldáson keresztül egyszerre több értékesítési csatorna (online, fizikai) adatai is követhetőek. A szolgáltatás mobilra is optimalizált a nem egész nap gép előtt dolgozó kereskedők miatt, de az ügyfélszolgálati kérdések is könnyen megoldhatóak mobilról a Microsoft szerint. Ennek megjelenéséről vagy áráról a bejelentésből nem derült ki információ.

Valószínűleg a LinkedIn és a Microsoft integráció tovább folytatódik, és még újabb elemekkel bővül, de a toborzási és a tehetségmenedzsment funkciók voltak a legfontosabbak a vállalat számára. A TechCrunch-nak nyilatkozó szakértők szerint ezek és az értékesítés beemelése jó első lépések voltak a Dynamics 365 integrációval és az 500 milliós szakmai közösségi hálózat előny a konkurens megoldásokhoz képest, de ennél még többet is tud tenni a cég, főleg ha mesterséges intelligenciával támogatja meg a szolgáltatást. Az új LinkedInes funkciók júliustól jelennek meg a Microsoft kínálatában, úgyhogy addig akár még bővülhet is a szolgáltatás a visszajelzések alapján.