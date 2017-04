Bérbeadja az Alexa mögött dolgozó technológiáját az Amazon

Egy percre sem lassít a virtuális asszisztensével diktált tempón az Amazon, a vállalat az elmúlt évben kíméletlen iramban, a háztartási eszközökben az Apple-t és a Google-t is megelőzve a piac élre tört, és továbbra sem szándékozik bevárni a konkurenciát. A cég ezúttal nem egy újabb háztartási gépre vagy online felületre juttatja el a Alexa néven ismert virtuális segédjét, helyette a mögötte lévő technológiát nyitja meg a fejlesztők felé - számol be a Reuters. Az Amazon Lex névre hallgató háttértechnológia tesztelők egy szűkebb köre számára már 2016 vége óta elérhető volt előzetes kiadásként, hamarosan azonban minden érdeklődő beállíthatja saját szolgáltatása mögé.

A Lex-szel a jelenlegi "otromba" chatbotoknál, jóval hatékonyabb írás- és beszédfeldolgozással operáló megoldások hozhatók létre, amelyek az adott eszköz helyi erőforrásai helyett az Amazon felhőjére támaszkodnak, cserébe pedig a cég a Lexet használó szolgáltatásokon keresztül új felhasználók tömegei által generált, jókora adathalmazokhoz juthat hozzá, amelyet a Lex, illetve az Alexa mögött dolgozó AI megoldások további tanításához, fejlesztéséhez használhat fel - ígéri a cég. Ezzel együtt a szolgáltatás használata persze nem lesz ingyenes, a vállalat annak alapján állítja majd ki a számlát az ügyfeleknek, hogy az az adott időszakban hány szöveges vagy hangos üzenetet dolgozott fel.

A Lexszel a fejlesztők automatikus beszédfelismerést és természetes nyelvmegértést vihetnek szöveges vagy hangalapú chatbotjaikba, amelyekkel azok a felhasználói szándék behatárolására is képesek, ezáltal a különböző utasításokat, kérdéseket az adott kontextusban tudják értelmezni. A koncepció a természetes beszélgetéshez közelítő élményt ígér. A Lex továbbá natívan támogatja az AWS Lambda integrációt is, ezáltal pedig a létező vállalati alkalmazásokkal és adatbázisokkal való integrációt.

Az új adatforrások kiépítése létfontosságú a vállalat számára, ugyanis ahogy a Reuters is kiemeli, az Alexával szerelt okosotthon-központokból, mint az Amazon Echo, valamivel több mint 10 millió darabot értékesített, míg például az Apple Sirije iPhone-ok százmillióin fülel - igaz a platformra már az Alexa is elkezdett csendben beszivárogni. Bár jó eséllyel az Alexának otthont adó kütyük számítanak jelenleg a legnépszerűbb otthoni hangvezérelt központi egységeknek, a rendszer ráadásul egyre több és több háztartási gépen talál otthonra - többek között az LG is mellette tette le a voksát - a konkurencia is egyre erősebbé válik, ráadásul szinte mindegyik rivális komoly előnyökkel indul az Amazonhoz képest.

Az Apple és a Google mára lényegében a teljes okostelefon-piacon osztozik, utóbbi cég továbbá saját okosotthon-központját a Home-ot is egyre több hardverrel barátkoztatja össze, miközben a Google Assistant támogatással érkező eszközök sora is bővül. A láthatáron ráadásul új fellegek is gyülekeznek, a Samsung nemrég jelentette be saját virtuális asszisztensét a Bixbyt, (amelyhez egyébként a Siri eredeti fejlesztőcsapatát is bekebelezte). A Samsung Galaxy S8 és S8 készülékeken bemutatkozó segéd ráadásul a vállalat ígérete szerint a jövőben minden Samsung háztartási eszközre utat talál majd, ami komoly fenyegetés a többi versenyzőnek.

Az Amazonnak tehát a sikerek ellenére továbbra sincs ideje teketóriázni, a cég ahol lehet igyekszik rászoktatni a felhasználókat a hangalapú interfész használatára. Ilyen kezdeményezés például, a cég útmutatója egy házilagos Echo-klón elkészítéséhez, de a vállalat különböző vásárlási kedvezményeket is ad online áruházában azoknak, akik az Alexának diktálják be a bevásárlólistát.