Bixby: itt a Samsung virtuális asszisztense

Már a Galaxy S8 csúcstelefonok leleplezése előtt bejelentette saját virtuális asszisztensét a Samsung, amellyel az Apple-től ismert Sirivel, a Google Assistanttel és a piacot legaktívabban ostromló Amazon Alexával száll versenybe. A dél-koreai óriás szoftvere Bixby névre hallgat és a vállalat ígérete szerint okosabb lesz, mint a konkurens megoldások. Az egy ideje már nem titok, hogy a cég hasonló terméken dolgozik, a vállalat tavaly októberben kebelezte be a Viv asszisztens fejlesztőcsapatát, akik eredetileg a Sirin is dolgoztak - a Bixby mögött tehát ugyanazok állnak, akik a telefonpiacon a Samsung hagyományosan legnagyobb vetélytársának számító Apple-nél sikerre vitték a hangparancsokkal operáló virtuális segédet.

Az asszisztens különlegessége a cég szerint, hogy a Bixby támogatással érkező ("Bixby-enabled") alkalmazásokban szinte bármilyen érintéssel-bökdöséssel elérhető funkciót képes lesz hangparanccsal is vezérelni. A gyártó a szoftver fő erősségei között továbbá kiemeli, hogy az képes a különböző parancsokat az adott kontextusnak megfelelően értelmezni, akár figyelembe véve, hogy azok egy éppen futó alkalmazás milyen megnyitott oldalánál hangzanak el, így természetesen illeszkedik az aktuális munkafolyamatba. A kontextusértelmezés egyébként már a Vivnek is az egyik fő és leginkább hangoztatott erőssége volt, úgy tűnik ezt a képességet most a Samsung színeiben piacra kerülő utód örökölte. A Bixbyt támogató appokban a vállalat ígérete szerint az érintéses és hangalapú kezelés szinte teljesen felcserélhető lesz, ahogy a felhasználónak épp kényelmes.

A Bixby mindezek mellett nem igényel minden esetben pontos kulcsszavakat egy-egy feladat elvégzéséhez, hiányos információkból is képes a legjobb tudása szerint kihámozni, hogy mit akarhat a felhasználó - ellenkező esetben pedig egyszerűen rákérdez a hiányzó adatokra. A Samsung az új interfészhez kapcsolódó tanulási folyamatokat is próbálja minél inkább leegyszerűsíteni - hogy a cég a félreértések lehetőségét minimalizálja, a Bixby aktiválásához egy dedikált gombot is tesz a készülékek oldalára. A hardvergomb azonban azt is jelentheti, hogy a szoftver nem érkezik majd meg frissítés formájában a korábbi csúcsmodellekre - igaz erről a cég még hivatalos állásfoglalást nem közölt.

A Samsung új virtuális asszisztense a várakozásoknak megfelelően a Galaxy S8-cal debütál majd, amelyen néhány előre telepített, Bixby támogatással rendelkező alkalmazás is helyet kap. Utóbbiak száma a jövőben várhatóan növekedésnek indul, miután a cég egy SDK kiadását tervezi, amellyel a fejlesztők összeköthetik alkalmazásaikat a cég asszisztensével.

A koreai vállalatnak komoly tervei vannak a Bixbyvel, amelyek jóval túlmutatnak az okostelefonokon: a gyártó bejelentése szerint az asszisztenst lépcsőzetesen minden készülékére, így a háztartási gépekre is eljuttatja - miután az asszisztens felhős környezetben fut majd, lényegében csak Wi-Fi kapcsolatra és hangrögzítési képességre lesz szüksége az egyes gépeknek a szoftver kihasználásához. A stratégia erősen emlékeztet az Amazon elképesztő hajrájára, amelynek során az Alexa már okoshűtőn és háztartási roboton is felbukkant.