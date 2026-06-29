Módosíthat a Netflix a profilok kezelésén
Az egyes Netflix-fiókokon belül jelenleg legfeljebb 5 profilt lehet létrehozni, amennyiben a profil készítője egy háztartásban él a fiók tulajdonosával. A Redditen közzétett felhasználói visszajelzések szerint többen is felfigyeltek arra, hogy a streamingszolgáltató
a fiókhoz tartozó minden egyes profilhoz egyedi e-mail címek rendelését kezdte előírni,
azzal szemben, hogy korábban az alfiókokat a fióktulajdonos e-mail címéhez és bejelentkezési adataiho kapcsolta.
Ez elsőre nem tűnik különösen problémásnak, mivel jellemzően mindenkinek van egy saját e-mail címe, azonban a módosítást kritizálók szerint az új követelmény szükségtelenül megnehezíti majd azoknak a felhasználók dolgát, akik több profilt is használnak egyszerre, mert eltérő tartalmakat fogyasztanak azokon keresztül, eltérő célokból.
Pozitívum viszont, hogy a felhasználók közvetlenül a saját profiljukhoz tartozó e-maillel tudnak belépni, így nincs szükség a fő fiók tulajdonosának közvetítésére, és a fiók-helyreállítás is egyszerűbb így.
A szolgáltató még nem közölte hivatalosan, hogy mikor kezdi meg széles körben is bevezetni az egyelőre tesztüzemben járó újítást, de vélhetően fokozatosan fog történni, ahogy korábban a többi intézkedés is.
Via Ars Technica.