Módosíthat a Netflix a profilok kezelésén

Hamarosan egyéni e-mail címeket kérhet a Netflix a fiókon belül létrehozott profilokhoz, aminek előnyei és hátrányai egyaránt lehetnek.

Az egyes Netflix-fiókokon belül jelenleg legfeljebb 5 profilt lehet létrehozni, amennyiben a profil készítője egy háztartásban él a fiók tulajdonosával. A Redditen közzétett felhasználói visszajelzések szerint többen is felfigyeltek arra, hogy a streamingszolgáltató

a fiókhoz tartozó minden egyes profilhoz egyedi e-mail címek rendelését kezdte előírni,

azzal szemben, hogy korábban az alfiókokat a fióktulajdonos e-mail címéhez és bejelentkezési adataiho kapcsolta.

Ez elsőre nem tűnik különösen problémásnak, mivel jellemzően mindenkinek van egy saját e-mail címe, azonban a módosítást kritizálók szerint az új követelmény szükségtelenül megnehezíti majd azoknak a felhasználók dolgát, akik több profilt is használnak egyszerre, mert eltérő tartalmakat fogyasztanak azokon keresztül, eltérő célokból.

Pozitívum viszont, hogy a felhasználók közvetlenül a saját profiljukhoz tartozó e-maillel tudnak belépni, így nincs szükség a fő fiók tulajdonosának közvetítésére, és a fiók-helyreállítás is egyszerűbb így.

A szolgáltató még nem közölte hivatalosan, hogy mikor kezdi meg széles körben is bevezetni az egyelőre tesztüzemben járó újítást, de vélhetően fokozatosan fog történni, ahogy korábban a többi intézkedés is.

Via Ars Technica.