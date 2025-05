Fehérgalléros ludditák, szevasztok!

A technológia gyors fejlődése végigkíséri a történelmünket, de a technooptimisták mellett mindig voltak, akik inkább féltek, tartottak az új vívmányoktól. Sokszor ez egészen szélsőséges formát tud ölteni, például az adótornyok gyújtatásával. A technológiával kapcsolatos konteók, félelmek hátterét és valószínűségeit próbáljuk boncolgatni, érintve azt, miként csapódik le a téma a popkultúrában.

Ehhez ebben az adásban Kánai András jövőkutatót, kommunikációs szakembert és sci-fi írót szólaltattuk meg, aki nagyon érdekes dolgokat mondott többek között arról, hogy mi táplálja a modern technológiákkal kapcsolatos konteókat, a mesterséges intelligencia forradalom kapcsán az éremnek miért van két oldala, illetve szerinte rátörnek-e a fehérgalléros munkavállalók az adatközpontokra egyfajta modern kori ludditaként.

