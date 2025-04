USA Tech Hub: ahonnan a passzátszél fúj

Az észt gyökerű Wise immár harmadik éve építi amerikai engineering irodáját. Az iroda vezetője, Barna Balázs a napokban hazalátogatott, és beugrott hozzánk egy podcast erejéig. Elég sok dolgot érintettünk, beszélgettünk arról, miért is épít site-ot egy európai cég egy méregdrága lokáción, hogyan csalnak AI-jal az állásinterjúkon, majd rácsodálkoztunk a sokszázezer dolláros fizukra, no meg a 2 hetes felmondási idő intézményére.

