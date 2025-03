Mit hagytak ránk az informatika marslakói?

A magyarok állítólag az emberiség összes modern kori találmányának létrehozásában részt vettek valamilyen módon - viccet félretéve az informatika és a számítástechnika tényleg egy olyan szakterület, mely tele van ismert és kevésbé ismert magyarokkal, akik egy részét a szakma csak marslakóként emleget azóta is.

Az ő szerepükről, hátterükről és a találmányaikról, fejlesztéseikről beszélgettünk ebben a Weekly adásban Képes Gáborral, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság ügyvezetőjével, akivel arról is szót ejtettünk, hogy a fiatalok mennek-e ma múzeumba, illetve a XXI. században miért nincs annyi korszakos zsenije az informatikának.

