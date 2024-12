Ünnepi mix a bértranszparenciától a kódoló vezetőkig

Az idei utolsó kraftie podcastban átfutottuk a szép lassan élesedő EU-s bértranszparencia direktívát, melynek hazai adoptálása izgalmas, sokakat érdeklő kérdés. Szó lesz arról is, vajon hirtelen miért lett számos cégnél elvárás, hogy az engineering vezetők kódolni is tudjanak. Megnéztük a legfrissebb hazai fejlesztés-technológiai körképet, illetve azt is, milyen jogi határai vannak a toborzási folyamatokban egyre gyakoribb AI használatnak.

