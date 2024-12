Az év, amikor a Temu lepacsizott Jézuskával

Ahogy közeledünk az év vége felé, úgy gyűlnek a karácsonyi ajándékok a csomagautomatákban és a webshopok logisztikai központjában, hogy aztán majd szenteste szépen becsomagolva a fenyőfa alá kerülhessenek. Az online kereskedelem számára ez többnyire az év legpörgősebb időszaka, idén év végén azonban muszáj lesz mindenkinek kicsit leülnie és józan fejjel átgondolni, hogyan képzeli el a vállalkozása jövőjét ebben a szektorban.

A piac ugyanis kíméletlenül koncentrálódik, a nagyok egyre több és jobb szolgáltatást kínálnak az árak mellett, és ha ez nem lenne elég, egyetlen külföldi piaci szereplő egy év alatt a semmiből a legnagyobb szereplővé nőtte ki magát a hazai e-kereskedelemben.

Kitaláltad, a Temu az, de ebben a Weeklyben nem csak (sőt) róluk beszélgetünk Cserjés-Kopándi Ildikóval, a PwC consulting üzletágának vezető menedzserével, hanem általában véve arról, hogy miről szólt a hazai és a nemzetközi e-kereskedelem eddigi talán legtöbb kihívással teletűzdelt éve.

