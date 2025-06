És mi lesz, ha most egy hétre lerakom a mobilomat?

Több mint két évtizede napjaink része a közösségi média, de még mindig nem tudjuk jól használni. A túl intenzív élet, a magasabb dopaminküszöbünk pedig a kiégésig hajszolhat minket, ha hagyjuk, hogy állandó izgalmi állapotban legyünk a mobilunk miatt. Hogyan segíthet a hidegvizes tusolás, és miért a fiatalok körében növekszik a depressziósok száma? Miért lett trendi a nyomógombos mobil, segíthet a technológia a technológia ellen?

Egyáltalán: kell-e állami kontroll ahhoz, hogy a fiatalok idegrendszerét megóvjuk a technológia és a közösségi média lehetséges negatív hatásaitól? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a HWSW Weekly 64. adásában Sipka Bencével, a LifeTech Balance alapítójával a kánikula közepette.

