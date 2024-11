Egy álom nyomában: Big Tech cégnél dolgozni

Lehel Nikivel (ex-Google) beszélhettünk a Big Tech valóságról, ami nem csak játék és mese. Lesz itt minden, az interjúzástól a szervezeten át, a részvényopciókon keresztül, egészen a leépítések megéléséig. Egy szerethető és emberi adás egy klassz beszélgetőpartnerrel.

