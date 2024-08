Önmarketing gyorstalpaló progresszív IT-soknak

A munkaerőpiaci ázsió, illetve a láthatóság növelésére elég sok eszköz van az átgondolt LinkedIn és GitHub profiltól kezdve, a blogoláson át, egészen egy bedobott 2 centes töménnyel lehozott előadásokig, közösségi aktivitásokig. Két jól látható vendégünk is volt, Sági-Kazár Márk (OpenMeter) és Kovács Ricsi (Akamai) személyében.

