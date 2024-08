Magam ura leszek

Sokan félnek az önállósodástól, aminek a gyökerei a magyar néplélekbe vannak kódolva, sokan pedig jócskán alábecsülik ennek a pályaívnek a kihívásait. A témának kivételesen mi is alanyai vagyunk, de azért hívtunk két releváns vendéget is. A vállalkozói létforma előnyeiről és hátrányairól beszélgettünk Megyesi Péterrel, a LeanNet egykori alapítójával, és Papp Lajossal, exitelt startuperrel, szabadúszó DevOps trénerrel.

