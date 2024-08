Kislány, bármi lehet belőled!

Több kutatás is rávilágított korábban arra, hogy a fiatal nők pályaorientációja már egészen hamar megkezdődik és többnyire hozott minták és társadalmi normák szerint alakul.

Ebbe a folyamatba igyekszik új perspektívákat mutatni az idén tízéves Skool, egy kifejezetten fiatal lányok számára képzéseket kínáló programozóiskola, mely egyáltalán nem akar minden kislányból programozót faragni, sőt.

A Skool létrejöttéről, a működésének hátteréről, illetve az elmúlt évek meg persze a jövő kihívásairól beszélgettünk egy jót Guzsaly Péter partnerkapcsolati vezetővel, aki azt is elárulta nekünk, mi történik, amikor egy kislányoknak szánt képzésen egyszer csak megjelennek a fiúk.

