Ne vegyél mobilt - legyél olimpikon, és ingyen megkapod!

Ma hivatalosan is megnyílik a párizsi olimpia, ami ezúttal több újdonsággal is kecsegtet a nézők számára, mindjárt a nyitóünnepséggel kezdve, melyet rendhagyó módon nem stadionban, hanem a Szajna partján rendeznek meg ma este.

A rendezvényt emellett olyan újítónak számító közvetítési lehetőségeken keresztül is nyomon lehet követni, mint a Max-féle grandiózus "mindent közvetítek" olimpiai broadcast, de idén már ott lesz a kommentátorok között a mesterséges intelligencia is - szerencsére csak az Egyesült Államokban.

Hogy mi minden mással készülnek a technológiai cégek és a közvetítők Párizsban, az kiderül ebből a rendhagyó olimpiai weekly adásból, ahogy az is, hogy miért éri meg olimpikonnak lenni annak, aki rajong az okostelefonokért.

