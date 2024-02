Színfalak mögött: így épül egy szoftverfejlesztő iroda

A site építés folyamatát két nagyon különböző háttérrel rendelkező szakemberrel jártuk körül: Barna Balázs a már tőzsdén lévő, egykori fintech startup, a Wise hazai és amerikai piacon is otthonosan mozgó szakembere, Ferik Attila pedig tradicionális nagyvállalatok, mint a GE HealthCare vagy az ArisGlobal hazai bővülésében játszott meghatározó szerepet.

Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Tesco Technology.