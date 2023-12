Nálatok lakik-e rezsidémon?

Ahogy az energiaárak kilőttek, a rezsidémon páros lábbal rúgta be az otthonok ajtaját. A technológia persze ellene is véd, az okosotthon-megoldások pedig mostantól nem pusztán kényelmes úri huncutságnak számítanak, hanem hatványozottan többet képesek spórolni a családi kasszának.



Egyáltalán hol kezdődött ez az egész okosotthon-sztori, hogyan befolyásolta a piacot a koronavírus-járvány, mit kínálnak most a gyártók és mit fognak rövid- és középtávon? A kérdések megválaszolására nem mást kértünk fel, mint az Okosotthon Labor podcast két fekete öves szakértőjét, Zelena Gergelyt és Kálmán Gergelyt.

Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten.