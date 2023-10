Útikalauz kiégett IT-soknak avagy elég mély a nyúl ürege

Az IT karrierút egy igazi szlalompálya, mielőtt ugyanis kiöregedünk, a számos technológiai bója mellett a kiégéses csapdákat is ki kell kerülni. Kevés informatikai szakember van, akinek ez a csapda legalább egyszer nem jön szembe. Az adás vendége Horváth Rita pszichológus volt, aki nem csak a fogalom tisztázásában segített nekünk, hanem a felismerésre és a megoldásra is adott pár hasznos javaslatot.

Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten, és a YouTube csatornánkon is.

A kraftie eseménysorozat állandó támogatója a Tesco Technology.