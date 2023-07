Tombol a nyár, hív a Duty

A héten tulajdonképpen eldőlt, hogy az Activision Blizzardot szerető ölelésébe vonhatja a Microsoft, ezért ideje végre alaposan átbeszélni, hogy miről is szól minden idők legnagyobb játékpiaci akvizíciója, és vajon miért ért meg ez az egész bolt 69 milliárd dollárt a Microsoftnak.

Az adásban régi kollégánk, Folyó Gergely, a Gamekapocs egykori főszerkesztője segít megfejteni, mi lesz így szegény Sonyval meg a többi piaci riválissal.



