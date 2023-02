Az MWC #minekvan?

Évtizedes válságban a mobilpiac, az okostelefon-eladások a padlón, eközben a napfényes Barcelona mintha mi sem történt volna, idén is várja az iparágban motorozó cégeket, az elemzőket és az újságírókat a 2023-as Mobile World Congressre. De van-e értelme egyáltalán még az MWC-nek manapság az előrehozott tavaszt és a jó ingyenkajákat leszámítva? Ezt veséztük ki az adásban Khell Bogdánnal, a mobilarena.hu alapító-főszerkesztőjével. Hallgassátok sok szeretettel!

Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten és a Google Podcasten.

Ez egyben egy kivételes alkalom is, hiszen Bog videóra is vette az adást, szóval láthattok minket képen is, most először: