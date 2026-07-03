A PlayStation-lemezkorszak vége új fejezetet nyit egy osztrák falu életében is

Egy kis osztrák falu életére is komoly hatást gyakorolhat, hogy a Sony 2028-tól a tervek szerint teljesen leállítja a játékok optikai lemezes disztribúcióját.

A Sony a napokban jelentette be, hogy 2028-tól vége a lemezkorszaknak a PlayStation konzolok esetében, ami értelemszerűen hatással van azokra az üzemekre is, melyek ezeket a lemezeket eddig előállították.

Viszonylag kevéssé köztudott, de a globális Blu-ray termelés szinte teljes egészében egy kis osztrák falucskában, a Salzburg tartományban található Thalgau-ban zajlik. Itt található ugyanis a Sony saját tulajdonú gyára, a Sony DADC, ahol a '80-as évek eleje óta gyártottak optikai adathordozókat - először CD-ket, majd DVD-ket, később pedig Blu-ray -eket.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A DADC-nél az ORF beszámolója szerint régóta készülhettek az adathordozókkal kapcsolatos döntésre, a menedzsmentnek ugyanis már kész terve van arra, mit fog gyártani az üzem 2028-tól.

Bár ma még naponta mintegy 600 ezer Blu-ray diszk a teljes termelési volumen, 2028-ra ez a Sony döntése alapján a tíz százalékára csökkenhet, melyhez már nem rentábilis tovább fenntartani az európai gyártósorokat.

A riport szeirnt a gyár ettől függetlenül nem zár be és a meglévő 300-ból egyetlen dolgozónak sem terveznek felmondani, az üzemben ugyanis a későbbiekben a precíziós műanyaggyártással szerzet tapasztalatot felhasználva olyan mikrolencséket gyártanak majd, melyek önvezető autók LiDAR-rendszereiben, okostelefonokban vagy éppen az ultragyors optikai jelátvitelben lesznek használatosak.