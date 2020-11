Meghalt a TV GO, éljen a Telekom TV GO!

November 11-én lekapcsolta 2014-ben bevezetett, TV GO márkanevű tévés over the top (OTT) szolgáltatását a Magyar Telekom, az ügyfelek ugyanakkor ezt követően sem maradnak integrált netes tévénézést és VOD-tartalomfogyasztást szolgáló platform nélkül. A TV GO helyébe a zavarbaejtően hasonló nevű Telekom TV GO szolgáltatás lép a kis képernyőkön, később pedig mindenhol leváltja a szolgáltató teljes, meglévő IP-alapú tévés platformját.

A Magyar Telekom szakemberei március közepén jelentették be az új platform indulását, kiemelve, hogy a rendszer eleinte csak kis képernyős tévézést támogat, ráadásul meglévő előfizetőknek akkor még nem is biztosította a szolgáltatást a Telekom. Ennek oka, hogy a szolgáltató saját bevallása szerint a szélesebb körű bevezetés előtt szerette volna "műszakilag stabilizálni" a rendszert.

a Telekom tv go felülete (forrás: magyar Telekom)

Az új platform részben a meglévő IPTV-s rendszer robusztus multicast-hátterére épül majd, ám azon a ponton hoz frissítést a televíziós tartalomközvetítésbe, ahol az előző generációs rendszer elvérzett: Az új Telekom TV GO a vállalat szerint sokkal rugalmasabban tud majd reagálni a piaci kihívásokra, az új funkciók beépítése és széles körű elérhetővé tétele gyorsabbá válhat majd.

A nézők új funkciók garmadájával egyelőre még nem szembesülhetnek, az előző generációs platformhoz képest szembeötlő különbség a megváltozott kezelőfelület, valamint az erősebb lábakon álló - igaz, egyelőre csak egyetlen profilt támogató - ajánlórendszer lett. A fejlesztés során az volt a cél, hogy az előfizetők egy egyszerűbb, átláthatóbb, ugyanakkor konvergens felületet kapjanak, melyen az élő és lekérhető tartalmak egyaránt, hasonló hangsúllyal megjelenhetnek.

Mivel az új platform teljesen más alapokon működik, mint a régi TV GO, ezért a meglévő TV GO ügyfeleknek újra kell regisztrálniuk az új szolgáltatásba, ha továbbra is el akarják érni okoseszközükről vagy PC-ről a TV, Videotéka és MoziKlub tartalmakat. A szolgáltató ehhez már korábban közzétett weboldalán egy részletes útmutatót.