Két új processzort készít a PC-piacra a Qualcomm

Két társat kap a Qualcomm tavaly bemutatott Snapdragon 8cx PC-s processzora. Az elsősorban a Microsoft Windows 10 on ARM operációs rendszeréhez fejlesztett chipekkel a középkategóriát, illetve a belépőszintet célozza a kaliforniai tervezőcég, amely reméli, hogy az olcsóbb CPU-kkal sikerül meglökni a lassan éledező platform szekerét.

A nagyjából egy éve bemutatott, a felsőházat célzó Snapdragon 8cx mobilprocesszort követően tehát két új modellt jelentett be a Qualcomm. A Snapdragon 8c a 8cx átparaméterezett variánsa, amely ezzel alacsonyabb órajelekkel, valamint szűkebb memóriavezérlővel rendelkezik. A Kryo 490 névre keresztelt Cortex-A76 magból a 8c is 4+4 darabot kínál, azonban ezek maximális órajele 2,45 GHz-en tetőzik, amely közel 14 százalékkal múlja alul a csúcsmodell értékét. A GPU is hasonló fogyókúrán ment keresztül. Bár az Adreno 675 paramétereiről a tervezőcég nem osztott meg részleteket, az vélhetően csak órajelben különbözik a 8cx-ben található Adreno 680-tól.

Grafikus végrehajtásnál jelentős különbséget jelenthet, hogy a Snapdragon 8c memóriavezérlője 64 bites (pontosabban 4x16 bites), amely a 8cx-szel elérhető maximális, 63,58 GB/s-os sávszélesség pontosan felét, azaz 31,79 GB/s-ot eredményez. A chip további paramétereit tekintve nincs különbség a csúcsmodellhez viszonyítva. A 8c is rendelkezik a Spectra 390 ISP-vel, a 4K videoanyagok kódolására és dekódolására képes H.265-es blokkal, beépített Wi-Fi 5 (802.11ac) vezérlővel, valamint az integrált Snapdragon X24 LTE modemmel. Amennyiben utóbbi kevés lenne, úgy lehetőség van az 5G-s Snapdragon X55 társítására.

A jelen esetben a 400 dollár alatti árkategóriát megtestesítő belépőszintre a Snapdragon 7c érkezik. A specifikációk alapján a Snapdragon 730 átparaméterezett variánsa rajzolódik ki, ugyancsak 8 darab processzormaggal. A magok szerepét a Kryo 468 tölti be, amely vélhetően szintén az ARM Cortex-A76 átöltöztetett variánsa, még szerényebb órajelezéssel. A Snapdragon 730-as rokonság lehetőségét erősíti az Adreno 618-as IGP, az áprilisban leleplezett okostelefonos chip ugyanis épp ilyen IGP-vel rendelkezik. A végrehajtókhoz szerény, mindössze 15,9 GB/s-os memória-sávszélesség biztosítható, a kontroller szélességét ugyanis 32 bitben (2x16) maximalizálta a Qualcomm. Természetesen a 7c is rendelkezik integrált hálózati vezérlőkkel, így a Wi-Fi 6 (802.11ax), illetve a 4G kapcsolat lehetősége is megoldott, utóbbihoz a Snapdragon X15 LTE modem került a lapkába.

A Snapdragon 7c-vel elsősorban az Amerikában népszerű Chromebookok piacát szeretné megbolygatni a Qualcomm, illetve a platform fejlesztésében jelentős szerepet játszó Microsoft. Utóbbi továbbra is gőzerővel fejleszti a Windows 10 ARM-os kiadását. Iparági pletykák szerint 2021 első felében fontos fejlesztést mutahat be az operációs rendszer, melynek hála már x86-64-es, azaz 64 bites alkalmazások is futtathatóak lesznek a beépített szoftveres emuláció segítségével. Ezzel párhuzamosan a tempón is javítanának a fejlesztők. Egy közelmúltbeli mérés alapján bizonyos műveleteknél jelentős javulást hoz az Insider Preview keretében már elérhető legújabb build.