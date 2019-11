Tovább dolgozik az ARM-os Windowson a Microsoft

A kezdeti igen szerény fogadtatás ellenére tovább javít az ARM-os Windows 10-en a Microsoft.

Iparági pletykák szerint 2021 első felében fontos fejlesztést mutahat be az operációs rendszer, melynek hála már x86-64-es, azaz 64 bites alkalmazások is futtathatóak lesznek a beépített szoftveres emuláció segítségével. Ezzel párhuzamosan a tempón is javítanának a fejlesztők. Az AIDA64 fejlesztőinek egyik friss mérése alapján bizonyos műveleteknél jelentős javulást hoz az Insider Preview keretében már elérhető legújabb build.

Bár az ARM-os Windows 10 már tavaly óta képes 64 bites szoftverek futtatására, ez kizárólag natív, vagyis ARM64-es binárisok esetében működik. Mindez azonban egyelőre édeskevés, hisz a Windowsra írt natív ARM-os alkalmazások száma továbbra is rendkívül szerény. Ennek okán elengedhetetlen az emuláció minőségének javítása, amit többek között x86-64-es szoftverek futtatásának lehetőségével fejelne meg a Microsoft. A Neowin információi szerint a lehetőséget már 2020 második felében publikus tesztre bocsátaná a redmondi cég, amelyet követően valamikor 2021 első felében minden felhasználó megkapná a kiterjesztett emulációt.

Hét kedvenc előadónk az idei HWSW mobile!-ról (x) 90 fős előadó lesz a konferencián, segítve az eligazodást, kiemeltük neked a hét kedvencünket.

Ennél lényegesen hamarabb, már a jövő év első felében javulhat az x86-os (32 bites) appok futtatásának sebessége. A 2020 első féléves nagy Windows 10 frissítés előfutáraként érkezett 19018-as build alapján jelentős ugrásra lehet számítani. A Magyarországon is népszerű AIDA64 rendszerdiagnosztikai és sebességmérő alkalmazás fejlesztőcsapata 11-től egészen 320 százalékig regisztrált javulást saját benchmarkjaiban, vektoros végrehajtásnál pedig bő 11-szeres volt az előrelépés. Miklós Tamás, a szoftver fejlesztője szerint az előrelépés a mindennapi x86 szoftverek indításánál és futtatásánál is egyértelműen érezhető. Mindez még annak fényében is jól hangzik, hogy bőven volt honnan javulnia az emuláció sebességének.

Bár eddig kevesebb mint egy tucat Windows 10 ARM-os PC került piacra, a fejlesztéseken vélhetően sokat lendített a Microsoft saját terméke, a Surface Pro X. Az október elején bejelentett hibrid gépben a Microsoft és a Qualcomm által közösen fejlesztett (vagy inkább paraméterezett), SQ1 névre hallgató processzor dolgozik. Utóbbi a Qualcomm kifejezetten PC-khez tervezett, először tavaly decemberben felvillantott 8cx lapkájára épít. A hordozható PC 13 hüvelykes, 2880x1920 pixel felbontású kijelzőpanellel rendelkezik, amely mellé 8 vagy 16 gigabájt LPDDR4 memória, illetve akár 512 gigabájt kapacitású SSD is társítható.