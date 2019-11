Új, Debian alapú rendszer érkezik a Google Coral lapkájára

A Mendel Linux 4.0 már elérhető a gépi tanulásos feladatokat célzó fejlesztői lapkára.

Friss, Debian alapú rendszert kap a Google nagy teljesítményű, gépi tanulásra kihegyezett fejlesztői lapkája, a Coral. A Mendel Linux 4.0 "Day" néven érkező rendszer egész pontosan a Debian 10 Busterre épít.

A Google Coral hardvere a különböző AI munkafolyamatok edge eszközökre való kiszervezését célozza, hogy azok akár az információkat begyűjtő szenzorok közvetlen közelében fel tudják dolgozni az adatokat, online kapcsolat nélkül is. A Coral fejlesztői lapkát a vállalat idén márciusban jelentette be, az eszköz októberben lépett ki a béta időszakból. A készülék első pillantásra egy Raspberry Pi-re emlékeztet, fedélzetén pedig egy NXP iMX8M SoC, illetve egy Edge TPU (Tensor Processing Unit) is dolgozik, kifejezetten a gépi tanulási folyamatokhoz. A Bluetooth és Wi-Fi támogatással érkező céleszközt a Google különböző prototípus-készítési feladatokra szánja, mint például a gépi látásra támaszkodó alkalmazások - ehhez egy kameramodult is elérhetővé tett a Coral lapkához.

A Coralra frissen kiadott Mendel Linux 4.0 a 4.14-es LTS Linux kernelre épít, és a Python 3.7, U-Boot 2017.03.3, OpenCV és OpenCL mellett a GStreamer multimédiás keretrendszer frissített verzióját is tartalmazza. A vállalat szerint az új rendszerrel a lapka GPU-jára támaszkodva 130 FPS mellett konvertálhatók YUV adatok RGB pixeladatokká, 1080p felbontás mellett - ez a cég szerint látványos előrelépést jelent, "két nagyságrenddel gyorsabb" az előző, Chef névre hallgató, Mendel Linux 3.0 kiadás tempójánál. A Google a fejlesztőnek azt javasolja, amint tehetik, frissítsék eszközeiket az új, Mendel Linux 4.0 verzióra - a folyamat pontos menetén a keresőóriás online dokumentációjában részletesen végigvezet.

Az új rendszerrel párhuzamosan a cég a Coralra szánt MediaPipe frameworköt is bejelentette, a keretrendszerrel a fejlesztők "gépi tanulásos észlelési pipeline-okat" hozhatnak létre, különböző médiatartalmak, videók, vagy hanganyagok feldolgozására. A MediaPipe-pal többek között gesztus-, illetve kézmozgáskövető és arcfelismerő megoldások is létrehozhatók.