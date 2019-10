Nagyon kelendőek a dobozos Ryzen 3000-es processzorok

Részletezte nyár végi kliensprocesszoros eladásait a Mindfactory, amely alapján újabb csúcsokat ostromol az AMD.

A német webshop adatai szerint a júliusban megjelent dobozos, tehát az egyedileg összeállított PC-kbe szánt kiskereskedelmi Ryzen 3000-es processzorokra mutatkozik a legnagyobb igény, melynek köszönhetően már az értékesített termékek 81 százaléka származott az AMD-től. Az átlagárat tekintve továbbra is az Intel vezet, habár az elmúlt pár hét során az összeg közel 4 százalékkal csökkent. A kereskedő szerint mindkét vállalat ellátásában felmerültek (és felmerülhetnek) problémák, ám ezek eddig nem okoztak komoly törést az eladásokban.

Az AMD értékesítései már az elmúlt hónapokban is erősnek bizonyultak, a nyáron bemutatott Ryzen 3000-es processzorok bemutatásával azonban gyorsan 80 százalék környékére ugrott az Intellel szembeni érték. Mindez annak fényében nem meglepő, hogy a tervezőcég termékei kétség kívül versenyképes teljesítményt mutatnak alacsonyabb fogyasztás, illetve helyenként lényegesen kedvezőbb árcédula mellett.

Az emiatt szokatlanul magasra lángolt vásárlási kedv még készlethiányt is eredményezett. A Mindfactory szerint a Ryzen 7 3700X-et és a Ryzen 9 3900X-et is gyorsan elkapkodták, a raktárkészletek pedig csak most kezdenek helyreállni. A konkurens kínálatából a Core i9-9900K és i7-9700K modellekre mutatkozik a legnagyobb kereslet, amit az Intel képes volt kielégíteni, legalábbis eddig. A piacvezetővel kapcsolatban ugyanis ismét ellátási problémákról beszélnek, amely szélsőséges esetben rányomhatja bélyegét az év végi eladásokra. Az Intel minden bizonnyal most is a drágább, nagyobb profittal kecsegtető modellek szállítására helyezi a hangsúlyt, így vélhetően a Core i3-as és i5-os termékekből lehet kisebb vagy nagyobb hiány.

Bár darabszámban már jó ideje nem, átlagos eladási árban azonban továbbra is magasan vezet az Intel. A szóban forgó német webshop statisztikája szerint közel 298 eurós átlagot mutatnak a chipgyártó eladásai, miközben a konkurens AMD csak 214 euró környékén áll. A tendenciát tekintve azonban utóbbi fél, vagyis az AMD áll biztatóbban, amelyen jól láthatóan segített a 3000-es széria júliusi megjelenése. A Mindfactory szerint a Zen 2-alapú modellek közül a Ryzen 5 3600 és a Ryzen 7 3700X a leginkább keresett, így nem csoda, hogy az elmúlt hetekben az utóbbi beszerzése is nehézkesség vált.