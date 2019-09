Monitorállványba zsúfolta be legújabb PC-jét a Dell

Kifejezetten érdekes koncepcióra épít a Dell legújabb OptiPlex 7070 Ultra modellje: az ultrakompakt PC-t a gyártó egy monitorállványba gyömöszölte be. A kis méretért a vállalat szerint nem kell feláldozni a testreszabhatóságot, az eszköz továbbra is tetszés szerint konfigurálható.

Ránézésre tehát egy OptiPlex 7070 Ultra egy mezei monitornak tűnik, valójában azonban egy moduláris all-in-one megoldásról van szó, amely egy monitorállványban kapott helyet. Az eszköz az állvány hátlapját levéve kivehető, és igény szerint cserélhető, konfigurálható - maga az állvány lényegében csak készülékházként szolgál. A PC-modul nagyjából akkora mint egy notebook akkumulátor, belsejében pedig Intel Whiskey Lake-U processzor dolgozik, az adott cég igényeinek megfelelően akár négymagos, Core i7 variáns, UHD Graphics 620 grafikával. A két SO-DIMM foglalatban elhelyezkedő DDR4 RAM összesen 64 gigabájtig tornázható fel, emellett egy 1 terabájtos NVMe SSD és igény szerint egy 2,5 hüvelykes, 2 terabájtos merevlemez is választható bele.

A modul csatlakozópalettája szerény, azon egy gigabites Ethernet port, egy mezei USB, egy audio-jack és egy USB-C csatlakozó található, DisplayPort támogatással, illetve az aljzaton keresztül az áramellátás is biztosítható a kijelző számára - amelyből a gép akár hármat is meg tud hajtani. Akárcsak a belsőségek, az állványon használt monitorok is cserélhetők, a modulnak otthont adó kijelzőállványból kétféle kiadás lesz elérhető, egy a legfeljebb 24 hüvelykes kijelzőkhöz, egy állítható magasságú variáns pedig a nagyobb, akár 27 hüvelykes monitorokhoz. Persze ízlés szerint a modulok önállóan is használhatók, akár az állványok nélkül is, bármilyen kijelzővel.

Az Optiplex 7070 Ultra várhatóan még az ősz folyamán piacra kerül, indulóára nettó 750 dollár lesz. A megoldás leginkább a dedikált grafikát nem igénylő vállalati környezetekben lehet majd kelendő, ahol a hagyományos all-in-one megoldásoknál rugalmasabb eszközre van szükség - maximalizálva a helyspórolást az íróasztalokon.