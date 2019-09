Végleg eltűntek az uniós határok a mobilhálózatoknál

Immár egyértelmű, hogy a külföldre látogató magyarok lényegében korlátok nélkül használják okostelefonjukat az Európai Unió tagállamaiban - derül ki a három nagy mobilszolgáltató által biztosított adatokból. A roaming felárak EU-s szintű, 2017-es eltörlése óta a magyar ügyfelek által külföldön bonyolított forgalom gyakorlatilag évről-évre duplázódik, ezzel párhuzamosan a Magyarországra látogató külföldiek is hasonló arányban növelték aktivitásukat a magyarországi partnerhálózatokon keresztül.

Gyorsabban nő, mint belföldön

A Telenor Magyarország éves adatroaming riportjában arról számol be, hogy 2018. júniusa és 2019. május vége közti időszakban a szolgáltató ügyfelei mintegy 2,2 millió GB-nyi adatot forgalmaztak készülékeikkel barangolás közben az EU (1-es) díjzónában - ez közel duplája az egy évvel korábbi időszakban mért forgalomnak, ráadásul a legforgalmasabb idei nyári hónapok még nem is szerepelnek a statisztikában. A bővülés ütemét jól jelzi, hogy az operátor szerint az ebben a díjzónában mért roaming-adatforgalom növekedési aránya a belföldön mért növekedési arányt is meghaladja.

A statisztikák alapján akárcsak a 2017 és 2018 nyara közötti időszakban, az elmúlt egy évben is Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban használták a legtöbbet a mobilinternetet a magyarországi Telenor-ügyfelek. A Telenor EU-roaming toplistájának ötödik helyén Horvátország végzett, míg az Egyesült Királyság a hatodik helyre futott be, akárcsak tavaly. A vizsgált időszakban az unión kívüli országokban is mintegy 40 százalékkal emelkedett a Telenor ügyfeleinek roaming-adatforgalma - számol be róla a szolgáltató. Tavalyhoz képest átalakult a toplista sorrendje: a legtöbb adatot az Egyesült Államokban forgalmazták az ügyfelek, a második helyre került a tavalyi aranyérmes Izland, Svájc pedig megőrizte harmadik helyét. A Telenor Magyarország hálózatát eközben a legnagyobb arányban a brit, román és német szolgáltatók ügyfelei vették igénybe.

A Magyar Telekom megkeresésünk alapján közölte, Az EU-ban a szolgáltató előfizetőinek hangforgalma 6%-kal, az SMS forgalom pedig 17%-kal csökkent, az adatforgalom viszont több, mint 50%-kal nőtt. Az EU-s adatforgalomban 2017. nyarán - a roam like at home bevezetésének hatására - 2016 -hoz képest majdnem 6-szoros növekedés volt, 2018-ban 2017-hez képest majdnem másfélszeres. Az EU-n kívüli országokban a hangforgalom 2%-kal, az adatforgalom viszont majdnem háromszorosára nőtt - szerepel a szolgáltató lapunknak megküldött statisztika-gyűjteményében. Eközben az EU-ból érkező külföldi vendégelőfizetők (Magyar Telekom hálózatán roamingoló, külföldi szolgáltató előfizetője) hangforgalma változatlan maradt, az SMS forgalma 22%-kal csökkent, az adatforgalma pedig közel 50%-kal nőtt. (Az EU-ból érkező adatforgalom növekedése 2017. nyarán 2016 -hoz képest majdnem 4-szeres növekedést mutatott, 2018-ban 2017-hez képest több, mint 50%-os.) Az EU-n kívüli országokból érkező vendégelőfizetők hangforgalma 1%-kal, az adatforgalom viszont majdnem kétszeresére nőtt - közölte az operátor.

Az EU-n kívül is nő a forgalom

A Telekom ügyfeleinek körében a legkedveltebb roaming célországok gyakorlatilag teljesen megegyeznek a telenoros irányokkal, így az idén augusztustól visszamenőleg eltelt egy évben szintén Németország, Ausztria és Olaszország volt a TOP3 legkedveltebb úticél - legalábbis ami a roaming adatforgalmat illeti. Érdekesség, hogy a KSH statisztikái szerint tavaly a szomszédos Szlovákiába több mint négyszer annyiszor utaztak a magyarok, mint Németországba és több mint tízszer annyiszor, mint Olaszországba, északi szomszédunk mégis csak a 8-9. helyet csípte el a roaming adatforgalom alapján felállított toplistán. A szolgáltatók különböző roamingkedvezményeinek hatására az EU-n kívüli országokban is jelentősen nőtt az adatforgalom az egy évvel korábbi állapothoz képest, itt a legkedveltebb célországok jellemzően az Egyesült Államok, Svájc, Törökország illetve Szerbia.

A Vodafone Sajtóosztályán megkeresésünkre elmondták, hogy a 2017-es, kedvező EU roaming szabályozás életbe lépése óta a Vodafone ügyfelei 7,5 millió gigabájt adatforgalmat bonyolítottak. Az EU-n belül az ügyfelek jellemzően a szomszédos országokban különösen Ausztriában, valamint Németországban, Franciaországban és Görögországban használták a legtöbb roaming adatot a Vodafone ügyfelei - a cég az idei szezonra vonatkozóan nem küldött külön adatsort.